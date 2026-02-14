◇ミラノ・コルティナ冬季五輪 第8日 フィギュアスケート 男子フリー（2026年2月13日 ミラノ・アイススケートアリーナ）

フィギュアスケートの男子フリーが13日（日本時間14日）に行われ、前回銀メダルの鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）は、2大会連続での銀メダルとなった。

青を基調とした新衣装で登場。フリー曲「トゥーランドット」に乗り、今季初投入の切り札4回転フリップは着氷が乱れたが、高い演技内容で会場を魅了。得点は176.99点で合計280.06点となり銀メダルを獲得した。

演技後、鍵山は「父から“たとえ全部転んだとしても、最後まで戦ってくれればいいから”と言われた」と明かした。

良いパフォーンマンスをしたいという思いはあったが、父でコーチの正和氏からの言葉を胸に鍵山は果敢に4回転フリップに挑戦。「構成をしっかりと上げて、挑戦することに意味があると思って今回挑んだ。成功という形にはならなかったけど、しっかりと4回転フリップという形で残せたこと。しっかりとショートと合わせて得られたものも十分に大きなもの」と話した。

そのうえで「この銀メダルは素直に受け止めたい。まだまだ強くなれると実感できました」と語った。