フィギュアスケート男子フリー

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート男子フリーが13日（日本時間14日）に行われた。日本勢は、鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が銀、佐藤駿（エームサービス・明大）が銅メダルを獲得。三浦佳生（オリエンタルバイオ）は13位だった。女子シングルに出場する3選手も応援に駆け付けたが、坂本花織（シスメックス）の「動きが激しすぎて…」まさかの写真が生まれた。

手を繋ぎ、反対の手を伸ばした千葉百音と中井亜美。その背後で両手を広げ、右足を軽くあげたのが坂本だ。だが、躍動感がありすぎたのか、写真がブレてしまっている。

日本スケート連盟公式インスタグラムが「動きが激しすぎて…」と記して写真を公開。その前の投稿では「男子シングルフリーの応援に行ってきます！」と報告していた。ファンからは「ミラノでもグリコポーズ 流石我らのケオリサカモト」「女子のみなさん来てくれたら男子選手のみんな、心強いと思います」「気を付けて行ってらっしゃい」といった反応が寄せられた。



（THE ANSWER編集部）