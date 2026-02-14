相葉雅紀の不在に急遽Snow Man・深澤辰哉が代理 ミステリーバラエティ『口を揃えたフシギな話』2月16日放送
“フシギ案件”を紹介・調査するミステリーバラエティー『口を揃えたフシギな話』の第2弾が、TBS系にて2月16日を20時55分から放送される。今回は全国各地の“専門家が口をそろえたミステリースポット”を紹介。深澤辰哉（Snow Man）が局長代理を務める。
【写真】急遽不在となってしまった相葉雅紀
調査機関として、前回放送から発足した「Saying the Same Mystery（口を揃えたフシギ）」略して“SSM”。局長に相葉雅紀（嵐）、副局長にニューヨークの屋敷裕政、チーフ調査官に嶋佐和也が就任し、MCを務めていたが、相葉局長が体調不良で欠席という緊急事態。そこで後輩である深澤辰哉が急きょ局長代理を務めることに。
“SSM会員”ことゲストには佐藤仁美、高城れに（ももいろクローバーZ）、そしてSSM専属フシギ専門家として怪談や都市伝説の動画を配信しているラジオ系YouTuberのたっくーを迎える。相葉局長は体調が回復してから、スタジオ収録メンバーとは別でVTRを見届ける。
専門家たちが口をそろえて不思議だと言う「秋津駅パラレルワールド」。東京の東村山市にある秋津駅と新秋津駅を結ぶ350mほどの商店街が、“パラレルワールド”につながっているといううわさが続出しているという。この場所に何が起こっているのか検証するべく、深田竜生（ACEes）と井上裕介（NON STYLE）が調査員として向かう。
「以前立ち寄ったハンバーガー店が、違うチェーン店になっていた」「商店街に見慣れない一軒家があり違和感があったが、後から見たらドラッグストアだった」という体験をした人に、実際に話を聞き現場検証。ごく普通の商店街に見えるが、本当にパラレルワールドにつながっているのか。2人はその土地に詳しい不動産屋さんに、証言で出たお店や家が本当に実在したのか確認に向かう。ほかにもさまざまな方法を駆使し、その謎に迫る。衝撃的な結果にスタジオ一同も驚き。
スタジオに集まった不思議な話が好きなメンバーも、おのおの実際に不思議な体験をしたことがあるようで…。深澤は不思議なものが見える体質らしく、ある最恐スポットに行った時の出来事を告白。また、VTRを振り返り「座敷わらしのロケに行きたいです！ ただ持ち帰りやすい体質なので、怖い所はやめてください！」と次回はロケを希望。高城は過去にロケでツチノコ探しをした際の話を語った。そしてSSM専属フシギ専門家・たっくーの話に一同興味津々。
今回局長代理を務めた深澤は「急遽局長代理ということで少し緊張もしたんですが、ニューヨークのお二人、ゲストの皆さんに助けていただきながら収録することができました。とても楽しい、面白いVTRがたくさんあると思います。ぜひ皆さん見てください！」と視聴者へメッセージを送った。
ニューヨークの2人はオススメのVTRがあるようで、屋敷は「僕が見てほしいのは、池崎さんと松崎さんが行った座敷わらしのロケです。本当に不思議すぎることが起きたときに、大人って静かになるんですよ。あの空気が好きなんですよね。あれをぜひ見ていただきたいなと思います！」と話し、嶋佐は「僕は“小さいおじさん”かな！ 結構不思議だった。もっと調査して欲しい。本当に不思議な映像もたくさん見られましたし、本当に不思議なものって改めてワクワクするなって思いました！ 老若男女、皆さんに楽しんでいただける番組だと思います」と語った。
『口を揃えたフシギな話』は、TBS系にて2月16日20時55分放送。
