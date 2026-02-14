ミラノ・コルティナ五輪

フィギュアスケート男子は大波乱で幕を閉じた。ミラノ・コルティナ五輪で13日（日本時間14日）に行われたフリー。ショートプログラム（SP）首位のイリア・マリニン（米国）に転倒が相次ぎ、まさかの8位に沈んだ。ミハイル・シャイドロフ（カザフスタン）が金メダル。鍵山優真が銀メダル、佐藤駿が銅メダルで日本勢2人が表彰台に上がった。

海外記者たちも信じられない。マリニンにジャンプのミスが相次いだ。

冒頭に4回転フリップを決めるも、続くジャンプがシングルアクセルに。ジャンプが乱れ、後半も転倒するなど、普段の姿ではなかった。最後のジャンプも乱れて転倒。フィニッシュ後は手で顔を覆った。SP首位から8位に転落。呆然とした様子だった。SP2位だった鍵山もミスが相次ぎ得点を伸ばせず、SP5位のシャイドロフが大逆転金メダルを飾った。

団体戦の金メダルに貢献し、金メダル最有力だった若き世界王者のまさかの結末。米名物フィギュアスケート記者のジャッキー・ウォン氏は「ショックで言葉が出ない」とXに投稿。ルーマニアのフロレンティナ・トーン記者が展開するスケート専門メディア「インサイド・スケーティング」の公式Xでも「一体全体、何が起きたの」、海外専門メディア「エニシング・ゴーズ」公式Xも「何が起きたの！」と驚くほかなかった。



（THE ANSWER編集部）