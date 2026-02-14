2026WTTスターコンテンダー チェンナイ(10日〜15日、インド)

卓球の「WTTスターコンテンダー チェンナイ」は13日、女子シングルス2回戦が行われ、16強がそろいました。

第1シードの大藤沙月選手は、青木咲智選手にストレート勝利。日本人対決を制しました。

また第2シードの長崎美柚選手、佐藤瞳選手、横井咲桜選手は地元インドの選手にストレート勝利。芝田沙季選手は韓国の世界99位の選手に各ゲームもつれますが、3-0で勝ち上がりました。

平野美宇選手は面田采巳選手との日本人対決を制して16強入りを決めています。

一方で木原美悠選手が台湾の黄愉祜選手に0-3で、初戦敗退となりました。

14日は3回戦と準々決勝を予定。3回戦では、芝田選手と佐藤選手、平野選手と長粼選手といった日本人対決が組まれています。

2月16日からは「2026年世界卓球選手権ロンドン大会(団体戦)男女日本代表国内選考会」が開催。優勝した選手が世界選手権の代表1枠をつかみ、このインドの大会に出場する選手も多く参戦。大一番に弾みをつけたいところです。

▽日本勢3回戦カード大藤沙月-ハーシー(ウェールズ)芝田沙季-佐藤瞳キム・ナヨン(韓国)-横井咲桜平野美宇-長粼美柚