「ミラノ・コルティナ五輪・フィギュアスケート男子・フリー」（１３日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

男子フリーが行われ、世界王者で、ＳＰ首位のイリア・マリニン（２１）＝米国＝は、ジャンプミス連発でフリー１５位と大失速。合計２６４・４９点でまさかの８位に終わり、米国勢は２２年北京五輪を制したネーサン・チェン（米国）に続く連覇はならなかった。

Ｖ候補のまさかの敗戦に欧米メディアも驚き隠せず。ＣＢＳニュースはＸで、マリニンの写真付きで「衝撃的な番狂わせ」と速報し、「フリーのパフォーマンスでつまずき、８位に終わった」と伝えた。ニューヨーク・タイムズもマリニンが両手で顔を覆っている写真を添え「２度の転倒をし、痛恨の結果となった」、ガーディアンも「米国の大本命がフリーで２度転倒。カザフスタンのミハイル・シャイドロフが衝撃のタイトル獲得」と驚きをまじえて速報した。

マリニンは“４回転の神”と称され、絶対的なＶ候補。だが、フリーでは２本目に挑んだ代名詞の４回転半ジャンプが１回転半となると、その後もことごとく４回転が決まらなかった。まさかの結果に、マリニンは「正直なところ、まだ何が起きたのか自分でも整理がついていない。今日一日ずっと調子は良かったですし、手応えもありました。いつも通り、自分が積み重ねてきたプロセスを信じて滑ればいいだけだと思っていました。でもやはりここは他の大会と違います。オリンピックです」などと語った。