◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第8日 スノーボード 男子ハーフパイプ決勝（2026年2月13日 リビーニョ・スノーパーク）

スノーボード男子ハーフパイプ（HP）決勝が行われ、22年北京五輪金メダリストの平野歩夢（27＝TOKIOインカラミ）が7位に終わり、2連覇とメダル獲得を逃した。1月17日のW杯第5戦で転倒し、腸骨と鼻骨の2カ所を骨折してから27日。超人的回復で出場を果たしたが、表彰台に届かなかった。

試技1回目は4つめのトリックで転倒して9位発進。2回目にフロントサイド・ダブルコーク（DC）1620をメークして5位に浮上したが、3回目は最後の転倒で得点を伸ばせなかった。競技後は「生きるか死ぬかみたいな気持ちは、どこかに覚悟して持って挑んだつもりだった」と明かし、「無事にケガなく、体が無事に戻ってきて、自分の中でちょっとホッとするところはある。生きてて良かったなという気持ちになれてる」と話した。

◇平野 歩夢（ひらの・あゆむ）

☆生年月日 1998年（平10）11月29日生まれ、新潟県村上市出身の27歳。

☆家族 父・英功さん、母・富美子さん、兄・英樹さん、弟・海祝。24年3月に結婚を発表し、その後第1子が誕生。海祝は22年北京五輪代表。

☆競技歴 4歳でスノーボードとスケートボードを開始。15歳で出場した14年ソチ五輪で銀メダルを獲得。日本スノーボード界初メダルとともに、冬季五輪の日本人最年少メダルの快挙だった。18年平昌五輪でも銀メダルを獲得し、前回22年北京五輪はトリプルコーク1440を武器に金メダルを獲得。21年にはスケートボード・パーク種目で東京五輪にも出場した。

☆親友 スケートボード男子ストリートで五輪2連覇の堀米雄斗は同学年で、少年時代からスケボーのコンペを通じて仲良しに。北京五輪で金メダル獲得後には、堀米から「大好きだよ おめでとう」とハートマーク付きのメッセージを贈られた。

☆髪形 22年北京五輪時はドレッドヘアで金メダルを獲得。所属でプロヘアケア商品を扱うTOKIOインカラミの冬廣應尚社長からは、「正直に言って、その髪形は苦手」と突っ込まれたことも。日々のメンテナンスは大変だそうで、昨年8月には「五輪が終わったらバッサリ坊主（丸刈り）みたいな感じにしようと思う」と宣言した。

☆兄弟仲 3つ上の英樹さん、4つ下の海祝さんとは、子供の頃はケンカが絶えなかった。特に英樹さんとは高校生頃までささいなことでやり合ったという。今は仲良しで、昨年12月には両親も交えてクリスマスディナー。それでも会話の7割は「横乗り（スノーボードとスケートボード）」だという。