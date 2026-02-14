ティーガーIIと“地上ドローンの祖先”が出会った意外な戦史

21世紀の戦場は無人航空機（UAV）の登場で一変しました。こうした無人機のルーツをたどっていくと、第二次世界大戦に行き着きます。しかもその中には、ドイツ軍が誇った最強クラスの重戦車「ティーガーII」が関係しています。

【元祖“無人機!?”】これが当時ドイツ軍の無線操縦車です（写真）

連合軍から「キングタイガー」と恐れられたこの重戦車も、当時の戦場を一変させるような戦闘力を持っていましたが、実は無人兵器を扱う専門部隊に最初に配備されていたのです。

ティーガーIIは、1944年に登場したドイツ軍最後の重戦車です。正式には「VI号戦車」と呼ばれますが、ティーガーIとは別物でI型、II型と区別されます。分厚い傾斜装甲と強力な88mm砲を備え、ティーガーIIの主砲に耐えられる連合軍戦車はないといわれました。

実戦で初めて使用されたのは、1944年7月11日のノルマンディー戦線でのこと。この時、運用したのは第503重戦車大隊でした。ところが、最初にティーガーIIを受領した部隊は別に存在します。装甲教導師団（パンツァー・レーア）隷下の第316無線操縦装甲中隊（第316中隊）でした。

無線操縦装甲中隊とはあまり知られていない部隊です。「無線操縦」と聞くと意外に思われるかもしれませんが、ドイツ軍は第二次大戦中、すでに遠隔操作兵器を実戦投入していました。代表例が小型の爆薬搭載車両「ゴリアテ」で、日本でもよく知られています。このゴリアテを大型化・高性能化したのが「Borgward B IV」と呼ばれる遠隔操縦式爆薬運搬車両でした。

この車両は基本自爆するのではなく、敵陣地や障害物の近くまで進み、爆薬を設置してから後退し、遠隔で起爆するという仕組みです。

ただしテレビカメラなどはなく、操縦者は目で見える範囲で操作する必要があったため、敵陣の目前まで前進する無人車の操縦任務は過酷でした。そこで必要になったのは、操縦者を守って前線で生き残れる防御力、出現する敵戦車や装甲車に対抗できる火力、無人車を発進、回収できる護衛能力を満たすという「誘導指揮車兼護衛戦車」です。この役割を担ったのはティーガーIでした。

第316中隊にはすでにティーガーIが10両配備されており、重戦車の運用に慣れた部隊だったのです。

「ティーガーII＋無線車」の連携を進めたが…

1944年1月、陸軍兵器局は最初期生産のティーガーIIを第316中隊に配備する決定を下します。理由は明確でした。無線操縦車を運用する専門部隊であることと、すでに重戦車を扱った実績があること。「重戦車＋無人車」という新しい戦い方への期待でした。

計画では14両が配備される予定でしたが、実際に届いたのは5両でした。中隊本部に1両、第1小隊に4両。他第2、3小隊にはIII号突撃砲が5両ずつ配備され、無線操縦車Borgward B IVが計36両で編成されました。

1944年6月、連合軍はノルマンディーに上陸します。装甲教導師団も迎撃のため前線へ投入されました。しかし第316中隊のティーガーIIは、初期生産車ゆえの機械的トラブルが続出します。

結局ティーガーIIの「初陣」は第503重戦車大隊に譲られ、第316中隊の車両は戦場に遺棄されたものもありました。それらは連合軍の興味を引くのに十分で、恰好の被写体になりました。

第316中隊のティーガーIIは受領してからも駆動系にトラブルが多発し、訓練よりも修理している時間の方が長いような有様でした。実戦投入が決定すると中隊は充分な支援体制を要求し、牽引用に13両もの18tハーフトラックが配備されました。しかし、ほとんど実戦では活躍できず、戦場遺棄された車両も戦闘のよる破損ではなく操縦ミスでスタックして回収不能になったようで、期待の重戦車も先行きを不安にさせる結果となりました。

この時撮影されたアメリカ軍の写真を見ると、無線操縦車を指揮するためのアンテナ類が確認できません。第316中隊のティーガーIIは、本来期待されたような重戦車＋無人車の戦法には使われなかったと考えられています。戦局があまりに切迫していたため、貴重な重戦車は無人車誘導指揮車兼護衛戦車という特殊用途ではなく、単なる「普通の戦車」として使われてしまったのです。

ティーガーII＋無人車の連携は実際にはありませんでしたが、有人戦闘車両と無人兵器を組み合わせる発想そのものは、確かに存在していました。これは、現代でいう「有人・無人アセットのチーミング」の原型ともいえます。近年公開されたアメリカ軍の次世代戦車構想、M1E3も無人機とペアリングし、協同することを前提に設計されています。

ティーガーIIは、ドイツ最後の重戦車として、悲劇的な最期とともに語られることが多い戦車です。しかし、その最初の配属先が無人兵器を扱う専門部隊だったという事実は、あまり知られていません。「早すぎた挑戦」は21世紀になって実現し、再び「キングタイガー」のように戦場の様相に大きな影響を与えています。