現在64歳で「特別支給の老齢厚生年金」を受給しています。満65歳になったら年金はどうなる？
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。
今回は、特別支給の老齢厚生年金をもらっている人が65歳になったらどうなるかについてです。
65歳以降はそれまでの年金の加入記録に基づき、年金額が再計算され、「老齢基礎年金」と「本来支給の老齢厚生年金」をもらうことができます。
文：拝野 洋子（ファイナンシャルプランナー、社会保険労務士）
銀行員、税理士事務所勤務などを経て自営業に。晩婚で結婚・出産・育児した経験から、日々安心して暮らすためのお金の知識の重要性を実感し、メディア等で情報発信を行うほか、年金相談にも随時応じている。
(文:拝野 洋子（ファイナンシャルプランナー、社会保険労務士）)
今回は、特別支給の老齢厚生年金をもらっている人が65歳になったらどうなるかについてです。
Q：特別支給の老齢厚生年金は、65歳になったらどうなる？「現在64歳で特別支給の老齢厚生年金を受給しております。満65歳になったら特別支給の老齢厚生年金は、どうなるのでしょうか？」（64歳の現役会社員さん）
A：65歳になったら特別支給の老齢厚生年金は終了しますが、老齢基礎年金と本来支給の老齢厚生年金を受け取ることができます60代前半でもらえる「特別支給の老齢厚生年金」の受給は、65歳になるまでです。
65歳以降はそれまでの年金の加入記録に基づき、年金額が再計算され、「老齢基礎年金」と「本来支給の老齢厚生年金」をもらうことができます。
文：拝野 洋子（ファイナンシャルプランナー、社会保険労務士）
銀行員、税理士事務所勤務などを経て自営業に。晩婚で結婚・出産・育児した経験から、日々安心して暮らすためのお金の知識の重要性を実感し、メディア等で情報発信を行うほか、年金相談にも随時応じている。
(文:拝野 洋子（ファイナンシャルプランナー、社会保険労務士）)