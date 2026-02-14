スノボ男子HPは「今や日本勢が支配している」　“28年前との比較”に米記者が脱帽「初採用の98年長野大会では…」【冬季五輪】

金メダルを獲得した戸塚を始め、日本勢の健闘が光った(C)Getty Images

日本勢が大活躍だ。

現地時間2月13日、ミラノ・コルティナ冬季五輪のスノーボード男子ハーフパイプ決勝がリビーニョ・スノーパークで行われ、3大会連続出場の戸塚優斗は、悲願の金メダルを獲得。2回目で95.00点のハイスコアをたたき出し、表彰台の頂点に立った。

その他日本勢は、山田琉聖が92.00点で銅メダルを獲得し、平野流佳も91.00点で4位。2022年北京五輪金メダルの平野歩夢は、86.50点の7位で惜しくも4大会連続の表彰台に届かなかった。ただ、大きな存在感を放つ彼らの活躍ぶりには、米メディアからも称賛が止まない。

競技後、米スポーツ専門局『NBC Sports』のニック・ザッカルディ記者は、自身のXを更新。「スノーボード男子ハーフパイプ初採用の1998年長野大会では、日本勢が28位、30位、34位、36位だった」と呟き、過去とのコントラストを強調している。