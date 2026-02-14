「命だけは…」人気声優スリーショットに反響！ 「Vシネマの俳優のオフショ？」「夜道で会ったらちびる」
声優の小山剛志さんは2月12日、自身のX（旧Twitter）を更新。声優仲間たちとのスリーショットを披露しました。
オールバックの金髪にサングラス姿の小山さんは威圧感たっぷりで、間宮さんは大きな鎖をくわえたやんちゃなポーズを決めています。「ほのぼの」とは程遠い迫力です。
ファンからは、「各々映ってない方の手にドス・チャカ・ポン刀を持ってるんですね分かります」「龍が如くにそのまま出れそうな方たち〜」「間宮康弘さん、ホントにどこでもチェーン巻いてるんですね」「Vシネマの俳優のオフショ？」「ほのぼのに見えません」「命だけは…」「夜道で会ったらちびる」「なんもされんうちから土下座する」「素敵な面構え」など、さまざまな声が寄せられました。
オールバックの金髪にサングラス姿の小山さんは威圧感たっぷりで、間宮さんは大きな鎖をくわえたやんちゃなポーズを決めています。「ほのぼの」とは程遠い迫力です。
「つよそう…！！」同日の別投稿では、「この人達の職業は何でしょう？ …声優です」とファンに投げ掛けていた小山さん。コメントでは、「おそらく悪役レスラー」「つよそう…！！」「ワンピースにいたような気がします」と、大喜利のような楽しいコメントが寄せられました。
(文:中村 凪)