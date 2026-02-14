中川安奈、同業・森香澄がうらやましい バラエティ番組での出来事に言及「森さんが空いてたらそうするもんな」
元NHKのフリーアナウンサー中川安奈（32）が、12日放送のテレビ朝日系バラエティ番組『私が愛した地獄』(毎週木曜 深2:36)に出演。同業の森香澄（30）がうらやましいと明かした。
【写真】「垢抜けたね〜」中川安奈アナの高校時代の“本名入り”卒アル写真
中川は、インスタグラムでは40〜60代のフォロワーが多いという。一方、森については「若い女の子のファンがいて、色んな世代から『かわいい』って言われているのが超うらやましい」と話した。
バラエティ番組での出来事にも言及。番組で1度オファーをもらい、仮のスケジュールが入ったが、後日なくなったとの連絡があったという。代わりに誰が出たのかテレビをつけると、森が出演していたそう。「私がプロデューサーでも森さんが空いてたらそうするもんな」と肩を落としたように話していた。
【写真】「垢抜けたね〜」中川安奈アナの高校時代の“本名入り”卒アル写真
中川は、インスタグラムでは40〜60代のフォロワーが多いという。一方、森については「若い女の子のファンがいて、色んな世代から『かわいい』って言われているのが超うらやましい」と話した。
バラエティ番組での出来事にも言及。番組で1度オファーをもらい、仮のスケジュールが入ったが、後日なくなったとの連絡があったという。代わりに誰が出たのかテレビをつけると、森が出演していたそう。「私がプロデューサーでも森さんが空いてたらそうするもんな」と肩を落としたように話していた。