『ウィキッド』公式コラボワイヤレスCDプレーヤー限定発売決定 ─ プレーヤーにCDをセットし、ジャケットを眺めながら音楽を聴くという儀式

デジタル時代に、あえてCD。映画『ウィキッド 永遠の約束』とのコラボレーションモデルとなるワイヤレスCDプレーヤー「Instant Disk Audio-CP1 WICKEDモデル」が、2026年2月20日（金）より数量限定で一般発売される。

本商品は、2025年にクラウドファンディングにて先行販売された限定モデルで、『音楽とジャケットアートを愉しむ』CP1CDプレーヤーという独自の設計と、Bluetooth対応など現代的な機能性を両立し、映画の音楽体験を日常空間へと拡張するプロダクト。2026年3月6日公開予定の映画『ウィキッド 永遠の約束』に先駆けて、一般販売モデルとして展開されることとなった。

「CP1 WICKEDモデル」は、CDジャケットを本体前面に差し込み、音楽とビジュアルを一体で楽しめるワイヤレスCDプレーヤー「Instant Disk Audio-CP1」をベースにした、映画『WICKED』公式コラボレーションモデル。



CD再生に加え、Bluetooth 5.1によるワイヤレス接続やUSB Type-C充電、約7～8時間の連続再生など、日常使いに適した仕様を備えている。



「CP1 WICKEDモデル」は、ブラックを基調とした本体デザインに加え、映画の名シーンを切り取った限定ポストカード6枚を付属。お気に入りのポストカードとともに飾ることで、映画『WICKED』の世界観を空間ごと楽しめる設計だ。

音楽配信が主流となった現在、CDを再生する環境を持たないまま、手元にあるディスクを聴けずにいる人も少なくない。「Instant Disk Audio-CP1」は、音楽を「流し聴き」するものではなく、作品と向き合う体験として再生することを目的に設計されている。





特にミュージカル作品である『WICKED』において楽曲は、物語そのものを語る重要な要素。プレーヤーにCDをセットし、ジャケットを眺めながら音楽を聴く行為は、作品世界へ立ち戻るための“ひとつの儀式”とも言える。「CP1 WICKEDモデル」は、そうした体験を日常の中で自然に取り入れるためのプロダクトなのだ。

「CP1 WICKEDモデル」は、数量限定の販売、なくなり次第終了。価格は24,200円（税込）。km5公式ストア、映画会社ユニバーサルの公式オンラインストアである「Universal Filmarket」、およびAmazonのほか、一部家電量販店にて取り扱い予定。さらに、映画公開期間中、実機に触れてお楽しみいただける企画も現在準備中という。