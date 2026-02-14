宮崎入り初日に牧原大成と食事へ…前回大会の“心残り”を解消

“粋な行動”に虜になるファンが続出した。野球日本代表「侍ジャパン」の臨時アドバイザーを務めるダルビッシュ有投手（パドレス）は13日、自身のX（旧ツイッター）で、牧原大成内野手（ソフトバンク）と食事に行った様子を投稿。3年前の“心残り”を解消する行動にファンから称賛の声が上がっている。

ダルビッシュは投稿で牧原への思いを告白。前回大会で鈴木誠也外野手（カブス）の出場辞退に伴い緊急招集された牧原に対し「大会が終わるまで全然話せず終わってしまったことを3年間引きずっていた」と綴り、「自分から2人で食事に行こうと誘いました」と、合宿前夜に自らアプローチしたことを明かした。

「牧原選手からしたらいい迷惑だったと思いますが快く引き受けてくれて実現。今日はたくさん話すことが出来て最高の夜でした」と牧原に感謝。宮崎合宿が始まる前日の13日、チャーター機で宮崎入りした直後にとった“男気”溢れる行動の裏側を明かした。

侍ジャパンの精神的支柱が見せた細やかな気配りにファンも感動。SNS上には「本当に素敵です」「男気カッコ良すぎ」「素晴らしい気遣い」「ダルビッシュの存在感がデカすぎる」「愛だなぁ」「マジで尊敬する」「泣けるわ」「胸が熱くなった」「羨ましい」といった称賛コメントが相次いでいた。（Full-Count編集部）