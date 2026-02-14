◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽フィギュアスケート 男子フリー（１３日、イタリア・ミラノ）

初出場の佐藤駿（エームサービス・明大）がショートプログラム（ＳＰ）９位から３位に入り、逆転表彰台を決めた。フリー１８６・２０点、合計２７４・９０点だった。「今も幻かなと思っている。本当にうれしい気持ちです」とはにかんだ。

最終滑走の世界王者、イリア・マリニン（米国）がまさかの８位に終わり、銅メダルが決まると驚いた表情を浮かべた。前回の北京から２大会連続銀メダルを獲得した同学年の鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）に祝福され、涙を流した。

◆佐藤 駿（さとう・しゅん）

▽生まれ ２００４年２月６日、宮城・仙台市生まれ。２２歳。

▽競技歴 ５歳で始め、１３〜１６年全日本ノービス４連覇。１８、１９年全日本ジュニア２位、１９年ジュニアＧＰファイナルは当時のジュニア世界新で優勝。シニア転向後、２３年四大陸選手権３位、２４年２位。２５年はＧＰファイナル３位、全日本選手権２位。

▽宝物 尊敬する羽生結弦さんから幼稚園時代にもらったペンダント

▽趣味 サウナ、ゲーム

▽特技 寝ること

▽サイズ １６２センチ