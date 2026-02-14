生まれた場所も、名前も違った…松本清張の「出生にまつわる”謎”」

松本清張は小倉に生まれたとされていますが、これには異説があります。

さらには「清張」という名前も、最初は違う名前だったといいます。元の名前のままでは、「国民作家」となるにはインパクトに欠けていたようです。

※この記事は、昭和の国民作家・松本清張の生涯を描いた初の本格評伝、酒井信著『松本清張の昭和』より一部を抜粋・編集したものです。

「小倉生まれ」か「広島生まれ」か

松本清張は1909（明治42）年12月21日に、福岡県企救(きく)郡板櫃(いたびつ)村（現在の北九州市小倉北区）大字篠崎で生まれた、とされる。松本清張の公的な記録は松本清張記念館の年譜も含めてこのような記載で統一されている（本書の年齢の記載もこの記録に即している）。ただ生後２ヵ月の頃の写真の台紙に「広島京橋」と記されていることから、清張は広島市の生まれだとも推測できる。清張自身も自伝的小説やインタビューで、広島市の生まれであると述べている。

「生まれたのは小倉市（現北九州市）ということになっているが、本当は広島なの。それは旅先だったので、その後、すぐ小倉に行ったものだから、そこで生まれたことになっている」（「文学の森 歴史の海 松本清張氏に聞く 1」）

つまり晩年のインタビューで清張は、これまでプロフィールに記してきた小倉生まれというのは誤りで、自分が広島生まれであることを明言し、公的な記録を覆(くつがえ)しているのだ。

清張の母・タニは広島県賀茂郡西志和(にししわ)村別府(べふ)（現、東広島市）の出身で、峯太郎の６歳年下だった。「母は広島から十五里も奥に入つた田舎の百姓家の娘で、四人の弟妹の上にあつた。父との結びつきは、よく分らない。が、母も時折に紡績女工の辛さを話したことがあるので、恐らく広島に出て紡績会社の女工になつてゐたのであらう」（「父系の指」）と清張は推測している。また「記憶」には次のような一節もある。「両親が一緒になつたのは広島市ということであつた。その時の年齢も明治何年であつたかも分つていない」（「記憶」）と。初期の自伝的な作品では、主人公の出生前後の描写として広島が多く、小倉は少ない。

「父系の指」の次の一節には、『半生の記』などその後の自伝とは異なって、清張の分身である宗太が「広島のK町に生れた」ことが、明確に記されている。

「宗太は、自分の両親が人力車をひく車夫と紡績女工であつたといふことにも、殆(ほとん)ど野合に近い夫婦関係からはじまつたといふことにも、あからさまな恥は感じない。しかし自分の出生がそのやうな環境であつたといふ事実は、自分の皮膚に何か汚染(しみ)が残つてゐるやうな、他人とは異質に生れたやうな卑屈を青年の頃には覚えたものであつた。／宗太は広島のK町に生れたと聞かされた。その町がどういふ所か知らない。行つて見る気もしない。恐らく穢(きたな)い、ごみごみした所であつたらう。今の話ではない、四十何年も昔のことで、そこの狭い、小暗い長屋のやうなところで宗太は生れたに違ひなかつた」（「父系の指」）

「他人とは異質に生れたやうな卑屈」という表現は強烈なもので、作家・松本清張の核を成す感情と言えるだろう。このような「卑屈」をエネルギーにして、彼は国民作家になったのだ。「父系の指」は、書籍化に際して「宗太」という主人公の名前が「私」に変更されており、この点からも自伝色の強い作品だと判断できる。自らの出自に感じた「卑屈」を原動力として、清張は作家になったのである。

生後まもなくは「松本清治」だった

松本清張が広島で生まれたという記述は、『半生の記』にはないが、「広島は私に因縁の深い土地だ。父と母はここで一緒になった」と記されている。「私に因縁の深い土地」という表現は、広島が出生地であることを示唆(しさ)しているようにも読み取れる。

生誕から間もない時期の２枚の写真や、清張の晩年のインタビューでの証言、「父系の指」など初期の自伝的小説の記述から総合的に判断すると、清張は高い確率で広島生まれだと私は考える。前述の写真の台紙には、撮影者として「小早川圭風」という名前が記されており、広島市郷土資料館の調べによると、小早川写真館は広島に実在していたことが分かっている。もう一枚の乳児期の写真の台紙には「広島市土手町 俵写真館」と記されている。土手町（現・松川町・比治山町・稲荷町）は１枚目の写真が撮られた「広島京橋」のすぐ近くで、広島駅の南口のすぐそばである。

清張の乳児期に松本家が小倉から広島に移動し、写真を撮った可能性もあるが、当時の交通の便を考えれば、現実的ではない。また清張の母は生家を出たのち、西志和村に一度も戻っていないというから、一家が小倉から広島に里帰りした可能性も考えにくい。

１枚目の写真の台紙の裏には「明治四十二年二月十二日生、同年四月十五日写」と記されている。２枚目の写真の裏には「明治四十二年二月十二日、同年六月二十七日写 松本清治」と記されている。これらの写真は、資料として信憑性が高いため、松本清張の出生は、福岡県の板櫃(いたびつ)村に出生届が出される10ヵ月前の、1909年２月12日だと推測できる。だとすれば清張は1992年８月４日に、82歳ではなく、83歳で亡くなったことになる。

清張には姉が２人いたが、何れも乳児期に死亡しているため、父母は清張の誕生を心から喜び、奮発して２枚の写真を撮影したのだろう。

２枚目の写真の「松本清治」という書き込みに着目すると、松本清張（きよはる）という本名は、出生届が出される半年前の時点では、「清治」だったことが分かる。当時の写真撮影の料金の高さを考えれば、誤字であれば、台紙を取り換えただろうから、この時点で松本清張(きよはる)は「松本清治」だったと考えられる。「清治」では「せいちょう」とは音読みできず、「せいじ」となるが、「松本清治（せいじ）」では、「松本清張（せいちょう）」のようなインパクトに欠ける。後の「国民作家」の名前としては「清張」の方が音の響きが良いため、清治から清張に変更したことは、両親の好判断だったと言える。

なおデビュー当初、清張は先輩の作家や編集者から「清張（きよはる）」と本名で呼ばれていたという。清張が売れっ子となる前は、誤って「清情（せいじょう）」と記されたこともあったらしい。

