女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は16日から第20週「アンタ、ガタ、ドコサ。」。新章「熊本編」に入る。

＜※以下、ネタバレ有＞

「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」など会話劇に定評のある、ふじきみつ彦氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。松江の没落士族の娘・小泉セツと、その夫で日本の怪談を世界に紹介した明治時代の作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、怪談を愛してやまない夫婦の何気ない日常を描く。

次週予告。蛇と蛙（阿佐ヶ谷姉妹）は「来たわね〜、熊本」「のほほんと暮らしましょ、のほほんと」。しかし、松野司之介（岡部たかし）は「わしの尻に火をつけちょくれ」と懇願。相手は新キャラクター、熊本の商売人・荒金九州男（あらがね・くすお）（夙川アトム）のようだ。蛇と蛙は「何だかのほほんじゃ」「なさそうね」と予告を締めた。

SNS上には「次週予告の司之介。また何かやらかしたの？」「暇になると、また山っ気が心配」「来週の司之介、怖くない？」「トラブルの予感」「司之介は暇にしていると、ロクでもないことを考えていそうで、やっぱりな！となりそうw」などの声。不穏な空気も漂うが、果たして。