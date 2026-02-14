◇「ばけばけ」脚本・ふじきみつ彦氏インタビュー

女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）も、残り1カ月半。派手さはなくとも、心に染み入る物語が泣き笑いを誘い、視聴者の心をわしづかみにしている。オリジナル脚本を手掛けるのは、ふじきみつ彦氏（51）。日常描写や会話劇に定評があり、満を持しての朝ドラ初挑戦。約1年半にわたる作劇の舞台裏を聞いた。

＜※以下、ネタバレ有＞

朝ドラ通算113作目。松江の没落士族の娘・小泉セツと、その夫で日本の怪談を世界に紹介した明治時代の作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、怪談を愛してやまない夫婦の何気ない日常を描く。

ふじき氏は広告代理店勤務を経て、30歳の時に作家活動を開始。日本の不条理演劇を確立した第一人者・別役実氏に師事。コント・小劇場からテレビドラマ・映画と、多彩な作品を生み続けている。Eテレ「みいつけた！」などの教育番組においては、キャラクター作りから携わる。

大竹まこと・きたろう・斉木しげるによるコントユニット「シティボーイズ」やムロツヨシ主宰「muro式」など、舞台脚本で頭角を現し、2017年1月期にスタートした、名脇役6人が本人役を演じるテレビ東京「バイプレイヤーズ」シリーズのメーンライターに抜擢。第1シリーズ初回の名台詞「テレ東だろ？」を編み出したのも、ふじき氏だ。

脚本を手掛けた21年のNHKよるドラ「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」（全7回）が第30回橋田賞に輝き、受賞理由は「芸人として活動する阿佐ヶ谷姉妹の何気ない日常を描いたホームドラマ。人とのつながりや温かさの大切さを押し付けることなく届けることができた。長く続くコロナ禍の中、たくさんの視聴者を励まし、癒し、温かさで包み込んだ」だった。

プライベートは2児のパパ。毎朝4時に起床し、その日の執筆を開始。24年春にプロット作りに着手してから1年8カ月の長丁場を、育児と両立しながら完走した。

長期間に及ぶ朝ドラの脚本執筆はハードワーク。脱稿の心境を尋ねると「周囲から“終盤は大変”と聞いていたので、自分も最後は追い詰められるものと思っていたんです。それが、少し早めに書き終えることができたらしく、当初の予想とは違って寂しさが込み上げてきました。もうこれ以上、『ばけばけ』の台詞を書くことはないんだな、もっと書きたいな、と。解放感より寂しさが勝りました」と“ばけばけロス”になっていると打ち明けた。

多彩なキャリアを誇るが「自分らしい本をなかなか書けずにいました」と意外な告白。「でも、今回のチームは僕のいいところを引き出してくれて、放送を見ていても本当に面白いんですよね。自分で納得いく本を大舞台を書くことができて、感謝しています。『ばけばけ』は、自分というものを見つけてくれた作品だと思います」と位置づけた。

ふじき氏の“自分らしさ”は、やはり日常描写と笑いのある台詞。トキとヘブンが結婚に至る第13週「サンポ、シマショウカ。」（昨年12月22〜26日）は“神週”と反響を呼んだが「恋愛模様を書くのは基本的にあまり得意ではないですし、今回も恋愛ドラマとは捉えていません。2人は雇用関係にあるので毎日会わねばならず、生活を共にしていたら自然と心を通わせていった。その過程、その一瞬を書いただけなんです。なので“よし、今から2人の恋愛を書くぞ！”と張り切っていたわけではありません（笑）」と振り返った。

24年6月の制作発表時、ふじき氏は「何も起きない物語を書いています」「取り立てて人に話すほどでもない他愛もない時間。そんな光でも影でもない部分に光を当てる朝ドラを書いてみたい」とコメント。トキのお見合いが破談になった後の台詞「あのあの話」の応酬（第8回・昨年10月8日）、トキがヘブンに頼まれたビールが何のことか分からない“ビア（ビール）探し”（第36回・昨年11月17日）、フミが台所の隙間に落とした箸を取る“選手権”（第78回・1月21日）など、随所に真骨頂を発揮。視聴者の爆笑もさらってきた。

第73回（1月14日）、実は山橋西洋料理店に通うヘブンのために、錦織が取り繕った台詞「松江のこれからと、これからの松江」も味わい深い。

司之介「よう分からんのじゃが、教育者とは一体、どげな話で熱くなるもんなんじゃ」

錦織「松江のこれからのことや、これからの松江のことや…」

司之介「松江のこれからと、これからの松江の違いがわしには全く分からんのじゃが。頑張ってくれよ、松江のこれからと、これからの松江のために」

「違いは？」と確かめると「全くありません（笑）」と即答。「ヘブンの立場を守らなきゃと、咄嗟に錦織の口を突いた建前ですよね。僕の場合、もちろんネタ帳はつけていますが、そのストックの中から台詞にして、登場人物に面白いことを言わせよう、という書き方は一切していなくて。このシーンもそうですが、登場人物がその場面に接したら、何を言うかな？と考えて、自然に出てきたものを台詞にしています」と“ふじき節”が紡がれる回路の一端を明かした。

「僕が令和8年に面白いと思ってメモしたことを（劇中の）明治24年に急に突っ込んでも、ストーリーの流れにも合わないですし、面白くありません。それはあくまで、今の僕が日常で感じる面白さなので。先の恋愛模様の話にも通じますが、何かこう“やってやろう！”と事前に準備してしまうと、狙いが見え隠れして、全く面白くなくなるんですよね」

「例えば地球滅亡の危機のような劇的な展開よりも、とにかく面白い台詞をたくさん書きたい。そうすると、世界観がどんどん狭くなっていって、日常描写が一番フィットするんです。もちろん台詞にこだわりはありますが、一方で登場人物の会話の流れで自然に生まれたものなので、“これは周到に用意した決め台詞だからカットしないで”とは思いません。『ばけばけ』がトキの偉人伝や成長物語として描くものだったら、ここまで自分らしい台詞は書けなかったかもしれません」

16日から第20週「アンタ、ガタ、ドコサ。」。新章「熊本編」に入る。最後まで“ふじき節”を堪能したい。