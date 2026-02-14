「Aimy’s Room（エイミーズルーム）」の新作ルームウェアを着用した希空

写真拡大

　元モーニング娘。でタレントの辻希美＆俳優の杉浦太陽の長女・希空（のあ）が着用する、ルームウェアブランド「Aimy’s Room（エイミーズルーム）」の新作ルームウェアの写真が公開された。

【写真】さまざまなルームウェアを着こなす希空

　今シーズンは、前シーズンから大人気のふわふわで柔らかな「フェザーヤーン」のニット素材を使用したアイテムを展開。着心地抜群なボーダー柄のプルオーバーやヘアバンドがセットになったフルジップパーカー、ロングパンツ、ショートパンツなど春のおうち時間にぴったりなラインナップとなっている。

　全国のドン・キホーテ、アピタ、ピアゴ店舗（一部店舗を除く）で発売されている。