ブラックパーツが生む精悍なエクステリア

2025年7月、トヨタは「プリウス」の一部改良を発表しました。あわせて、特別仕様車「Night Shade（ナイトシェード）」も追加されています。

Night Shadeは専用のエクステリアパーツを装備しているのが特徴で、スタイリッシュなデザインに注目が集まっています。

【画像】超カッコイイ！ これが“激渋ブラック”なトヨタ斬新「プリウス」の姿です！（30枚以上）

現行型のプリウスは2023年に登場しました。近年のトヨタ車に共通する「ハンマーヘッドデザイン」を採用した、シャープなエクステリアが特徴です。

また、2.0リッターエンジンモデルが新たに設定されるなど、従来モデルよりも走行性能が向上しています。

2025年7月の一部改良では、12.3インチディスプレイオーディオPlusやデジタルインナーミラー、ドライブレコーダーなど、これまでメーカーオプションだった装備が標準化されました。さらに、シャークアンテナの色もブラックに変更されています。

加えて、希望小売価格も改定され、一部グレードでは価格が上昇しました。特にHEVモデルの「Zグレード」は最大17万500円の値上げとなっています。

一方、PHEVモデルの「Gグレード」は5万2700円の値下げとなり、より購入しやすい価格設定になりました。

そんななか、新たに設定された特別仕様車のNight Shadeは、PHEVモデルの「Gグレード」をベースに、ブラックの専用エクステリアパーツを装備。

プリウスの魅力であるエクステリアデザインを、さらに引き締まった印象へと高めているのが特徴です。

具体的には、フロントバンパーロアグリル、リアバンパーロア、ドアハンドル、ホイールアーチ、センターピラーガーニッシュ、ホイールがブラック塗装仕様となります。

さらに、トヨタエンブレムやPHEVバッジ、「PRIUS」のロゴも専用のブラックカラーを採用。

このうちリアバンパーロアなど一部のパーツには、存在感のある「艶あり」仕上げが施されています。ボディカラーとの組み合わせによって、クルマ全体の印象も大きく変わります。

例えば、公式サイトのメインビジュアルに使用されている「マスタードカラー」や「プラチナホワイトパール」では、ブラックパーツのコントラストが際立ちます。

一方、グレー系の「アッシュ」ではほどよいアクセントとなり、上品な印象に。「アティチュードブラック」では、全体をブラックで統一した精悍なスタイルを楽しむことができます。

インテリアには、ブラック加飾のインストルメントパネルや、黒を基調としたスポーティなシートを採用。シートには専用のストライプがあしらわれているのも特徴です。

パワートレインはPHEVモデルのGグレードに準じた2リッター直列4気筒エンジンにフロントモーターを組み合わせたプラグインハイブリッドシステムを採用。WLTCモードで26.0km／Lの燃費を記録します。

Night Shadeの価格（消費税込み）は394万7300円。ベースとなる「PHEV Gグレード」（384万7300円）と比べて、10万円高となります。