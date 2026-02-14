＜速報＞久常涼が首位でホールアウト 松山英樹も上位浮上
＜AT＆Tペブルビーチ・プロアマ 2日◇13日◇ペブルビーチGL（6989ヤード・パー72）、スパイグラスヒルGC（7071ヤード・パー72）◇カリフォルニア州＞名門ペブルビーチで行われるシグニチャー大会は第2ラウンドが進行している。
【写真】久常涼、300y超のドライバースイング
初日を単独首位で滑り出した久常涼は、スパイグラスヒルGCをプレー。1イーグル・5バーディ・2ボギーの「67」をマークし、トータル15アンダーの首位タイでホールアウトした。同じく首位にアクシャイ・バティア（米国）も並んでいる。スパイグラスヒルGCでプレーした松山英樹も、6バーディ・1ボギーの「67」で回り、トータル10アンダーの8位タイに順位を上げている。首位と1打差の3位にリッキー・ファウラー（米国）。トータル13アンダーの4位タイにサム・バーンズ（米国）、トータル12アンダーの5位にミンウー・リー（オーストラリア）が続いている。昨年覇者のローリー・マキロイ（北アイルランド）はトータル8アンダーの19位でプレー中。松山と同組で世界ランキング1位のスコッティ・シェフラー（米国）はトータル6アンダーの35位でホールアウトしている。
