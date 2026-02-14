◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック フィギュアスケート男子シングルフリースケーティング(大会8日目/現地13日)

フィギュアスケート男子シングルのフリースケーティングが13日に行われ、佐藤駿選手が好演技をみせたライバル選手を敬意を込めてたたえました。

ショートプログラムで9位だった佐藤選手は、フリーで巻き返し、第3グループを終えて274.90で首位に立ちます。

最終滑走グループでは、カザフスタンのミハイル・シャイドロフ選手が圧巻の演技。トリプルアクセル〜シングルオイラー〜4回転サルコーと難度の高いコンビネーションを決めるなど、暫定首位に浮上。キスアンドクライで待つ佐藤選手は、笑顔でシャイドロフ選手の方を向き、その演技をたたえるようなしぐさをみせました。

その後は、鍵山優真選手に抜かれ佐藤選手が3位となりますが、最終滑走となったアメリカのイリア・マリニン選手がミスが続き、佐藤選手の3位が確定。号泣する佐藤選手と2人でメダルとなった鍵山選手が喜び合う様子がありました。