◇ミラノ・コルティナ冬季五輪 第8日 フィギュアスケート 男子フリー（2026年2月13日 ミラノ・アイススケートアリーナ）

フィギュアスケートの男子フリーが13日（日本時間14日）に行われ、佐藤駿（エームサービス・明大）がSP9位から大逆転での銅メダルを獲得した。

冒頭に大技の4回転ルッツを決め、その後も連続ジャンプなど高いレベルの演技を披露。挑戦するプランもあった4回転フリップは回避したが、日下コーチもガッツポーズした内容。リンクを降りると2人で抱き合った。スコアは186.20点で、合計274.90点だった。

その後の選手のスコアが伸びなかったこともあり、佐藤は大逆転でメダルが確定。最終滑走の世界王者イリア・マリニン（米国）も得点が伸びず、驚きの結末となった。佐藤は結果が出ると鍵山と抱き合って歓喜し、涙を流して喜んだ。

佐藤は「信じられない気持ちです。夢なのかなと」と驚きながらも喜びを表現。

また、世界王者マリニンの演技については「珍しいなと思っていた。今季ミスがなかったので。その中でも、4Aに挑んだのは凄いし、マリニン選手のおかげでここまで来られた。これからもマリニン選手についていけるようにしたい」と話していた。

マリニンは、2回の転倒があるなど精彩を欠き、フリー156.33点、合計264.49点で8位に終わったが、決まれば五輪史上初の快挙となる4回転アクセルを構成に組み込み、チャレンジしていた。