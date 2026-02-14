¡ÚÂè20½µ¤Î¤Ð¤±¤Ð¤±¡Û·§ËÜ¤Ç¤Î¿·À¸³è¤ò»Ï¤á¤¿¥È¥¤È¥Ø¥Ö¥ó¡¢²º¤ä¤«¤ÊÆü¡¹¤ò²á¤´¤¹¤¬»öÂÖ¤ÏµÞÊÑ
üâÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¼ç¿Í¸ø¤ò±é¤¸¤ëNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡ÁÅÚÍË¸áÁ°8»þ¡Ë¤Ï¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢À¾ÍÎ²½¤ÇµÞÂ®¤Ë»þÂå¤¬°Ü¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÌÀ¼£ÆüËÜ¤ÎÃæ¤ÇËä¤â¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£º£²ó¤ÇÂè113ºîÌÜ¤ÎÄ«¥É¥é¤È¤Ê¤ë¡£
¢£Âè20½µ¡Ö¥¢¥ó¥¿¡¢¥¬¥¿¡¢¥É¥³¥µ¡£¡×
¥È¥¡ÊüâÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤È¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤Î·§ËÜ¤Ç¤Î¿·À¸³è¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£»ÊÇ·²ð¡Ê²¬Éô¤¿¤«¤·¡Ë¤ä¥Õ¥ß¡ÊÃÓÏÆÀéÄá¡Ë¡¢¾¾¹¾¤«¤é½ñÀ¸¤È¤·¤Æ¤Ä¤¤¤ÆÍè¤¿¾æ¡Ê¿ùÅÄÍëÎÛ¡Ë¤ÈÀµÌÚ¡ÊÆü¹âÍ³µ¯Åá¡Ë¡¢¼ÖÉ×¤Î±Ê¸«¡ÊÂçÀ¾¿®Ëþ¡Ë¡¢¤½¤³¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ë¤ª¼êÅÁ¤¤¤µ¤ó¤Î¥¯¥Þ¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢¾¾Ìî²È¤ÏÂç½êÂÓ¤Ë¡£²º¤ä¤«¤ÊÆü¡¹¤ò²á¤´¤¹°ìÆ±¤À¤¬¡¢²º¤ä¤«¤¹¤®¤ë¤³¤È¤¬ÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¾¾Ìî²È¤ÎÂç»ö¤Ê¤¢¤ë¥â¥Î¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢»öÂÖ¤ÏµÞÊÑ¤¹¤ë¡£