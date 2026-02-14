Snow Man深澤辰哉、嵐・相葉雅紀の体調不良で急遽「口を揃えたフシギな話」代理MCに ニューヨークとタッグ「局長代理ということで少し緊張も」
【モデルプレス＝2026/02/14】嵐の相葉雅紀とお笑いコンビ・ニューヨークがタッグを組むTBS系ミステリーバラエティ「口を揃えたフシギな話」第2弾が、2月16日よる8時55分より放送される。相葉の体調不良により、急遽Snow Manの深澤辰哉が“局長代理”としてMCを務めることがわかった。
【写真】スノ深澤辰哉、衝撃のギャル男ビジュアル
同番組は、世界中の専門家が口を揃えた“フシギ案件”を紹介・調査するミステリーバラエティ。第2弾となる今回は、全国各地の“専門家が口を揃えたミステリースポット”を紹介する。その調査機関として、前回放送から発足した「Saying the Same Mystery」（口を揃えたフシギ）…略して“SSM”。局長に相葉、副局長に屋敷裕政、チーフ調査官に嶋佐和也が就任しMCを務めていたが、相葉局長が体調不良で欠席という緊急事態に。そこで、後輩である深澤が急遽局長代理を務めることに。深澤は先輩である相葉局長の代理を務めあげることができるのか。“SSM会員”ことゲストには佐藤仁美、ももいろクローバーZ・高城れに、そしてSSM専属フシギ専門家として怪談や都市伝説の動画を配信しているラジオ系YouTuberのたっくーを迎え、不思議な話好きのメンバーでお送りする。相葉局長は体調が回復してから、スタジオ収録メンバーとは別でVTRを見届ける。
専門家たちが口を揃えて不思議だと言う「秋津駅パラレルワールド」。東京の東村山市にある秋津駅と新秋津駅を結ぶ350ｍほどの商店街が“パラレルワールド”に繋がっているという噂が続出しているのだ。この場所に何が起こっているのか検証するべく深田とお笑いコンビ・NON STYLEの井上裕介が検証に向かう。そして「以前立ち寄ったハンバーガー店が、違うチェーン店になっていた」「商店街に見慣れない一軒家があり違和感があったが、後から見たらドラッグストアだった」という体験をした人に、実際に話を聞き現場検証を行う。ごく普通の商店街に見えるが、本当にパラレルワールドに繋がっているのか。2人はその土地に詳しい不動産屋に、証言で出たお店や家が本当に実在したのか確認に向かう。他にも様々な方法を駆使し、その謎に迫る。
2020年11月、アメリカ・ユタ州の砂漠に突如出現し、世界中で話題となった謎の金属柱“モノリス”。そんなモノリスに似た柱が京都・金毘羅山に出現したという。検証に向かったのは、小島とタイムマシーン3号の関太。小島は「頑張っていたら、相葉くんがご飯に誘ってくれるかもしれない！」と意気込みながら、約1時間半かけて山頂まで登り切る。その先に現れた石柱はコンクリート製で、高さ3ｍを超え、重さは400kgほど。何より不思議なのは石柱の裏に彫られている謎の12文字。そこで2人は翻訳アプリを使って読み取ってみることに。果たして謎の文字は何を表しているのか。誰が何のために建てたのか。地元の人にも聞き込む。
さらに、そんな座敷わらしが4人も現れたことがあるという古民家の蔵に、“相葉局長と仲が良い”と話すふぉ〜ゆ〜・松崎祐介とお笑い芸人のサンシャイン池崎が突撃。検証開始直後から池崎の背後で信じられない異変が起こり、スタジオ絶叫。松崎は、おもちゃを用意し一緒に遊ぼうと試みるが、果たして座敷わらしは姿を現すのか。
スタジオに集まった不思議な話が好きなメンバーも、各々実際に不思議な体験をしたことがあるそう。深澤は不思議なものが見える体質らしく、ある最恐スポットに行った時の出来事を告白。また、VTRを振り返り「座敷わらしのロケに行きたいです！ ただ持ち帰りやすい体質なので、怖い所はやめてください！」と次回はロケを希望。高城は過去にロケでツチノコ探しをした際の話を語った。
そして、今回相葉局長が欠席という事態に局長代理を務めた深澤は「急遽局長代理ということで少し緊張もしたんですが、ニューヨークのお2人、ゲストの皆さんに助けていただきながら収録することができました。とても楽しい、面白いVTRがたくさんあると思います。ぜひ皆さん見てください！」と視聴者へメッセージを送った。
ニューヨークの2人はオススメのVTRがあるようで、屋敷は「僕が見てほしいのは、池崎さんと松崎さんが行った座敷わらしのロケです。本当に不思議すぎることが起きたときに、大人って静かになるんですよ。あの空気が好きなんですよね。あれをぜひ見ていただきたいなと思います！」と話し、嶋佐は「僕は“小さいおじさん”かな！ 結構不思議だった。もっと調査して欲しい。本当に不思議な映像もたくさん見られましたし、本当に不思議なものって改めてワクワクするなって思いました！ 老若男女、皆さんに楽しんでいただける番組だと思います」と、それぞれのオススメVTRについて語った。（modelpress編集部）
