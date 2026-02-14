NHK連続テレビ小説「ばけばけ」のクランクアップが2026年2月7日、公式インスタグラムで発表された。ヒロインの松野トキ役を演じた高石あかりさんが「撮影終了」の文字とともに、大きな花束を持ち、ピースする姿も公開されている。

「最後までばけばけをヨロシク・オネガイ・ネガイマス！」

ドラマの放送は3月28日まで。高石さんのコメントでは「朝ドラヒロインは私の小さい頃からの夢でした。でも今は、そのことよりも『ばけばけ』が大好きで、大事な気持ちが大きいです」「この一年間『行きたくない』とか『トキをやりたくない』とか思う日がありませんでした」と振り返っている。

コメント欄では、「私の中で史上最高の朝ドラヒロインです」「素晴らしい演技で共に笑い、泣き、悩ませていただきました」「3月でばけばけ終わったら、どうしよう」といった声が上がった。

一方、高石さんも9日に自身のインスタグラムで、クランクアップを報告。「楽しかったと全員で笑って終えることができました！」「初日からずっと変わらぬ愛情を向けてくださったばけばけチームの皆さんには感謝しかありません」と感謝の言葉を寄せた。そして、「最後までばけばけをヨロシク・オネガイ・ネガイマス！」と呼びかけている。