キープレフト理論でダウンスイング時に意識すべきポイントとは！？

ダウンスイング時に意識すべきポイントとは

胸郭を下に向けながら右肩を右ヒジより先行して動かす

斜めの棒を自分の力で振り上げ、自分の力で打つのがキープレフトの理念です。

基本はノーコックですが、手首の角度が小さくならないのが自然なので、腕とクラブでできる内角は、バックスイングからトップで90～120度くらいになります。

ダウンスイングで胸が起き上がりながら回転運動するとそれができませんから、胸郭を下に向けながらインパクトに向かうイメージが大事です。ダフりそうな気がするかもしれませんが、回りやすいようバックスイングをフラットに上げているのでダフりません。

回転動作の起点は常に胸郭です。胸郭が回転をはじめると、相対的に右上腕が体側の後方に向かいます。多くのゴルファーはタメを作ろうと右ヒジを絞る傾向がありますが、右上腕が前に出ると胸郭の回転が減速しますから、右肩は右ヒジより先行して動かなくてはなりません。右肩を速く動かすほど飛びます。

また、このタイミングでフェースを閉じる動作は絶対NG。開いたまま下ろします。

