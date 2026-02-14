来週の主な予定 日米GDP速報、英消費者物価指数にFOMC議事録 中国春節 来週の主な予定 日米GDP速報、英消費者物価指数にFOMC議事録 中国春節

来週の主な予定 日米GDP速報、英消費者物価指数にFOMC議事録 中国春節



・日本GDP速報 インバウンド・半導体輸出増で2期ぶりプラス成長へ

・米国GDP速報 小売売上高停滞・個人消費減速で経済成長鈍化見通し

・英国消費者物価指数と雇用統計 インフレ鈍化・賃金伸び率低下見通し

・FOMC議事録 利下げ一時停止、パウエルFRB議長が当面の据え置き示唆

・豪中銀議事録 早期追加利上げ観測、中銀はインフレ高進に不快感

・中国春節 過去最多95億人移動、政府は休みを昨年より1日多く設定



ミュンヘン安全保障会議（～15日）

中国市場は春節（旧正月）のため休場（～23日）



14日（土）

ラガルドECB総裁、貿易依存とサプライチェーンについて講演

アフリカ連合（AU）首脳会議



15日（日）

ラガルドECB総裁、欧州の競争力について講演

全米銀行協会（ABA）コミュニティ銀行家会議



16日（月）

日本GDP速報値（第4四半期）

ユーロ圏財務相会合

ナーゲル独連銀総裁、米国商工会議所主催イベント出席

ボウマンFRB副議長、全米銀行協会（ABA）コミュニティ銀行家会議出席（質疑応答あり）

インドAIサミット（20日まで）エヌビディアCEOやOpenAIのCEOら出席

プレジデンツデー祝日のため米株式・債券市場は休場



17日（火）

豪中銀議事録（2月3日開催分）

英雇用統計（12月）

ドイツZEW景況感指数（2月）

カナダ消費者物価指数（1月）

米NY連銀製造業景気指数（2月）

片山財務相、イベント「Digital Space Conference 2026」出席

バーFRB理事、労働市場について講演

デイリー・サンフランシスコ連銀総裁、経済について講演（質疑応答あり）

香港市場は春節（旧正月）のため休場（19日まで）



18日（水）

訪日外客数（1月）

NZ中銀政策金利、ブレマンNZ中銀総裁記者会見

豪賃金指数（第4四半期）

英消費者物価指数（1月）

米20年債入札（160億ドル）

米耐久財受注（12月）

米景気先行指数（1月）

米対米証券投資（12月）

米FOMC議事録（1月27日-28日開催分）

シュナーベルECB理事、イベント講演

ビルロワドガロー仏中銀総裁、財政委員会出席

国際エネルギー機関（IEA）閣僚理事会（19日まで）



19日（木）

日本20年利付国債入札（8000億円程度）

豪雇用統計（1月）

ECB経済報告

米30年インフレ連動債（TIPS）入札（90億ドル）

米貿易収支（12月）

米週間石油在庫統計

米新規失業保険申請件数（14日終了週）

米フィラデルフィア連銀景況指数（2月）

ボスティック・アトランタ連銀総裁、会議開会挨拶（質疑応答なし）

カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、経済見通しについて講演（質疑応答あり）

グールズビー・シカゴ連銀総裁、会議開会挨拶



20日（金）

日本消費者物価指数（1月）

英小売売上高（1月）

英製造業PMI・非製造業PMI速報値（2月）

ドイツ製造業PMI・非製造業PMI速報値（2月）

ユーロ圏製造業PMI・非製造業PMI速報値（2月）

米GDP速報値（第4四半期）

米個人所得支出（12月）

米個人消費支出（PCE）価格指数（12月）

米製造業PMI・非製造業PMI速報値（2月）

米ミシガン大学消費者信頼感指数（2月）

ブレマンNZ中銀総裁、講演

パネッタ伊中銀総裁、講演

ボスティック・アトランタ連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）

ローガン・ダラス連銀総裁、会議出席（質疑応答あり）



※予定は変更することがあります

