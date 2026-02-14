鍵山優真 2大会連続の銀メダル、佐藤駿が銅メダル！世界王者マリニンはミス連発でまさかの8位【ミラノ・コルティナ五輪】



銀メダル鍵山優真、銅メダル佐藤駿 PHOTO:Getty Images

＜2026年2月13日（金）ミラノ・コルティナ2026オリンピック フィギュアスケート男子シングルフリー ＠ミラノ・アイススケートアリーナ＞

ミラノ・コルティナ五輪は現地時間13日、フィギュアスケート男子シングルショートプログラムが行われ、鍵山優真（22＝オリエンタルバイオ／中京大）が合計280.06点で銀メダルを獲得。前回の北京五輪銀に続く2大会連続の表彰台。

さらに、五輪初出場の佐藤駿（22＝エームサービス・明大）が合計274.90点で銅メダルを獲得した。

金メダルはカザフスタンのミハイル・シャイドロフが291.58点で手にした。ショートプログラム（SP）首位だった世界王者イリア・マリニン（米国）は合計264.49点で8位に終わる波乱の結果となった。



鍵山優真 PHOTO:Getty Images

鍵山はSP103.07点で2位につけて迎えたフリーで、冒頭の4回転サルコウ、4回転フリップで着氷が乱れる。その後は4回転トウループ、2本のトリプルアクセルなどをまとめ、「トゥーランドット」の世界観を丁寧に表現した。

技術点92.15と爆発的な伸びはなかったが、大崩れせず滑り切り合計280.06点。北京五輪銀に続く2大会連続の表彰台となった。

佐藤はSP9位からの巻き返し。技術点101.85を記録する会心の演技を披露。フリー186.20点で一気に順位を押し上げ、合計274.90点で銅メダルをつかんだ。



マリニン PHOTO:Getty Images

SP108.16点と圧巻の滑りでトップに立っていたマリニンは、フリーでジャンプのミスを連発。4回転ルッツはREP扱いとなるなど得点を伸ばせなかった。

技術点（TES）は76.61にとどまり、フリーは156.33点（15位）。大本命と目されながら表彰台を逃した。