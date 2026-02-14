第1回【小5で大病を患い、音楽に出会った 横浜銀蝿のJohnnyが辿った3度の“リボーン”】のつづき

このたび、40年ぶりとなるソロ活動を開始したJohnny（67）。ギタリストを務めたバンド「横浜銀蝿」は、デビュー前にドラムの嵐ヨシユキが“公約”した「オリコンシングル1位、アルバム1位、武道館満タン」を達成するための3年3カ月を過ごし、解散した。Johnnyはその後、音楽制作の道に入ることになるが、その理由とは……。

（全2回の第2回）

＊＊＊

【写真】今も色あせぬ輝き 当時の「横浜銀蝿」貴重カット ほか

3年3カ月で得たもの

当初は2年間の予定だった横浜銀蝿の活動は、3年3カ月に延びて終了した。大きな充実感がバンドにはあったという。

インタビューに応じたJohnny

「あの3年3カ月が自分の人間形成になったと思います。努力の結果が一つ一つ実になっていくと、それまでの充実感とは全然違う。努力して得たものって、こんなに素晴らしいものなんだというね。こういう生き方をこの後もしていきたいと思った3年3カ月だったんです。そのときはたまたま夢が掴めたんですけど、仮に掴めなかったとしても、それだけ一生懸命やったことがそれまでなかったんで、これだけやってダメならしょうがないという納得も多分できたはず。だから一生懸命やることの大切さ、全部叶うわけではなくても、その努力の大切さが分かったんです」

ソロでもヒットしたが……

銀蝿として活動中の1981年には、自作の詞曲による「ジェームス・ディーンのように」でソロデビュー。オリコンシングルチャートで3位を獲得し、50万枚を超えるヒットを記録した。だが自身は「事務所のプロデュースのおかげ」と謙遜する。

「銀蝿のアルバムでは3枚目のアルバム（「仏恥義理蹉䵷怒」）まで嵐さんやTAKUが1曲ずつぐらい歌ってるんですが、俺だけ1回も歌ってないんですよ。そうするとファンの子が『Johnnyってどんな声してるの』って。それを聴きたいという欲求が高まったところで、『ジェームス・ディーンのように』を出したから、やっぱり事務所のプロデュース能力だったと思うんです。焦らして、煽ったところに、ドラマ（TBS系「茜さんのお弁当」）の主題歌でバーンと来たんでね。やっぱり事務所がすごいですよ」

当時はバンドと違い、周りに助けてくれるメンバーがいないソロは緊張したというが、「ジェームス・ディーンのように」があったからこそ、また今年の再デビューを迎えることができたと、自作曲に感謝の念を持っている。次作の「$百萬BABY」も続いてヒットし、弟分の嶋大輔の「男の勲章」をはじめ、さまざまなアーティストへの楽曲提供も行ったが、銀蝿の解散後に抱えていた思いがあった。

「ソロにしても作家としても、銀蝿の時ほどうまくいかなかったのが現実。それとは別に、家内は高校生の時のクラスメイトで、銀蝿の後も『ずっと応援してるから最後まで好きなことをやって』って言ってくれていたんです。でも結婚して子供ができて。今度は自分の夢を応援してもらうんじゃなく、俺が家内と子どものために頑張ろうと。銀蝿で一生懸命やったからこそ、同じようにソロでも一生懸命やってダメだったから、悔いもなく区切りもつきました。それで当時、キングレコードの社長だった町尻（量光）さんに働かせてもらえませんかとお願いして、キングレコードに入ったんです」

30歳になっていた。

影響を受けた水橋春夫

制作側として、自身に大きな影響を与えたのは、ロックバンド「ジャックス」でギタリストだった水橋春夫だ。銀蝿のディレクターでもある。

「とにかくカッコよかったんです、水橋さん。音楽で悩んでるときに『Johnnyちゃん、こっちの方が絶対いいよ』とか、的確なサジェスチョンをしてくれるなど、すごく影響を受けました。レコード会社のディレクターってかっこいいなあと思って憧れてました。キングレコードに入って、水橋さんみたいな人がいっぱいいるんだろうなと思ったら、水橋さんが特別だったんだとは思いましたけどね（笑）」

水橋を理想像とし、アーティストの指針になれるような存在であり、プラスになる助言を与えつつ、良い部分を伸ばしてあげるディレクターになりたいと考え、日々を過ごしていた。

「でもね、初めの頃は、どうしても自分を押し付けちゃうところがあったんですよ。アーティストのいい面を引き出すというよりも、自分のやりたいことがあって、それを求めてしまう。また、ついこないだまでアーティストとスタッフの関係だった人と今度は同僚になって、俺もちょっとやりにくかったし、周りのスタッフも（大物アーティストが）トップダウンで入ってきてやりにくかったと思います。嵐さんが銀蝿で宣言した目標みたいな、強いものがないと心が折れちゃうと思いました。銀蝿時代に一つ悔いが残っていることがあって、銀蝿は芸能史には残っていても、音楽史には残ってないと思っていたんです。今度の目標はスタッフとして音楽史に残るようなアーティストを育て、関われるようになるまでは頑張ろうと思いました」

制作側として邁進していたからこそ、銀蝿の結成20周年、30周年などの機会があってもバンドメンバーには戻らなかった。制作側としての目標を成就できていないままで戻るのが嫌だという思いがあったからだ。

2002年にはキングレコードのレーベルである「ベルウッド・レコード」のプロデューサーとなり、そこでサウンドクリエイター、Revoの音楽ユニット「Sound Horizon」のメジャーデビューを手掛けた。

「Sound Horizonがある程度売れたことでまた巡り合わせが来たというか、再びキングレコード本体の制作に戻って、だんだん部門全体を任されるようになってね」

大ブレイクを果たしたAKB48や「トイレの神様」の植村花菜との出会いがあり、セクション長として音楽史に携わった。

水橋が導いた翔との再会

そして2018年、ともに還暦を迎えた翔と約20年ぶりに再会する。きっかけはその年の8月、水橋がこの世を去ったことだった。11月に開かれた「偲ぶ会」が、翔との再会の場となった。

「お互い忙しかったので、20年間も直接会って話してなかったんです。久しぶりっていう挨拶から昔話に花が咲いて。その時、翔くんから『2020年に銀蝿が40周年なんだけど、今のファンの子はデビュー当時にまだ小学生とかでライブに来られなかったような子たち。だから生のJohnnyを見たことがないんだ。動くJohnnyを1回見せてあげたい』と言われたんです。それでまた表舞台に期間限定で立つことになったんですが、水橋さんがもう一回呼んでくれたのかな、と思いましたね」

「T.C.R.横浜銀蝿R.S. 40th」として2020年から2年間（当初、1年の予定をコロナ禍のため延長）、期間限定活動したことは記憶に新しい。

40年ぶりソロライブは“セカンド・ヴァージン”

30歳からの35年以上を制作側として音楽に携わってきた。そんなJohnnyがなぜソロで再び復活することになったのか。

「アーティストと現場で一緒に音楽を作るのは楽しかったんですが、だんだん役職が上がってくると、好き嫌いだけじゃどうにもならなくて。最後の頃はメインのセクションを任されて、これだけを売り上げなきゃいけないとノルマを設定されるとなると、苦痛にもなってくる（苦笑）。音楽に携わって飯を食えたことは感謝してますけど、音楽に対する取り組み方がもう全然違いますよね。だから家に帰っても音楽なんか聴きたくなくて、それを発散するために釣りをやったりしていました。でも40thで久しぶりにバンドをやって、やっぱり楽しいっていうか、最初の頃の気持ちが蘇ったんですよ。『今の時代がこうだからこういう音楽をやった方がいい』とかじゃなくて、『これがかっこいい』という高校生の気持ちに戻れて。今も純粋に楽しんじゃってます（笑）」

それが形になったのが、1月28日に発売されたアルバム「ヨコハマ・グラフィティ」だ。

「これはもう出せるとも思ってなかったです。制作のときの部下の子が“Johnnyさん、2026年は『ジェームス・ディーンのように』発売から45周年ですけど、アルバムを出しませんか”って言ってくれて。もう全部が全部、かつての部下や後輩がみんなで一生懸命つくってくれたんですよ。サラリーマンは引退すると煙たがられるでしょ？ なのにみんながJohnnyさん、Johnnyさんと言ってくれる。だからこの子たちに恥をかかせないよう頑張ろうと思って。俺、当時もみんなとうまく、いい付き合い方をしてたんだな、って嬉しかったですね」

さらに3月21日（大阪・江坂）、22日（名古屋）、28日（東京・新宿、昼夜公演）の日程でライブツアーが行われる。実はJohnnyがソロライブを行ったのは、1980年代中盤に1度、東京・吉祥寺のステージのみ。ツアーは今回が初という。

「だからもう“セカンド・ヴァージン”ですよ（笑）。でももうこの歳なので、あと50年生きられるわけじゃないし、緊張はないですよ。昔はなんか失敗したら結構悩んだりもしましたけど、今は緊張してその瞬間、瞬間を楽しめないのはもったいないと思っている。もちろん一生懸命やりますし、すべてを楽しみたい。ファンの人も一緒に楽しみましょう。ぜひみんなで来て、俺を支えてください（笑）」

人間万事塞翁が馬、を体現してきたJohnnyがたどり着いたソロ再出発。この先の道がまた楽しみになった。

＊＊＊

第1回【小5で大病を患い、音楽に出会った 横浜銀蝿のJohnnyが辿った3度の“リボーン”】では、人生を変えた大病と洋楽との出会い、高校で出会った翔らとバンドを結成したことなどについて語っている。

デイリー新潮編集部