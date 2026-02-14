◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック フィギュアスケート男子シングルフリースケーティング(大会8日目/現地13日)

フィギュアスケートの男子フリースケーティング（FS）が13日に行われ、鍵山優真選手が悔しさにじませる銀メダルとなりました。

ショートプログラム2位発進の鍵山選手は、逆転優勝を狙うフリー。演技冒頭、4回転サルコウは飛び上がりと同時に軸が傾きますがなんとかこらえます。しかし、続く4回転フリップは転倒。序盤のジャンプで流れに乗れず、フリーは176.99点。トータルで280.06点で暫定2位となりました。

この時点でメダルは確定となりますが、カザフスタンのミハイル・シャイドロフ選手に届かず、笑顔はなし。その後、最終滑走のイリア・マリニン選手(アメリカ)のミスが続き、銀メダルが決定。順位が決まった後は銅メダルが決まり号泣する同学年の佐藤駿選手と笑顔でハグを交わす鍵山選手の姿も見られました。

鍵山選手は、「複雑というか自分のパフォーマンスに対してすごく悔しさが残る。なんとか戦い抜いたかなという感じで素直に受け止めたい」とコメント。

それでも佐藤選手との表彰台には「うれしい限りですね。駿本人もまさかと言っていたので、でもオリンピックだし、スポーツだし、何があるのかわからないので、素直に喜んでいいんだよって言ったんですけれど、こうやって戦ってきた仲間が一緒にメダルをとれるところまで来たのは感慨深いものがあって、僕ももっと頑張らないとなってなりました」と語りました。

団体戦とあわせ、2大会連続で2種目の銀メダル。鍵山選手は「団体からいい気持ちでのぞめた。この場を楽しんで迎えられた。自分の全部が詰まった試合だった」と今大会を振り返りました。

▽結果金 ミハイル・シャイドロフ(カザフスタン) 291.58銀 鍵山優真(日本) 280.06銅 佐藤駿(日本) 274.908位 イリア・マリニン(アメリカ) 264.4913位 三浦佳生(日本) 246.88