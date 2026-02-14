三田寛子、思い出詰まった私物のジュエリーコレクションを公開 還暦記念で息子たちからのプレゼントも「飾って眺めてニコニコしてます」
歌舞伎俳優の八代目・中村芝翫（60）の妻でタレントの三田寛子（60）が12日、自身のインスタグラムを更新。思い出が詰まった数々のジュエリーが並ぶコレクションを公開した。
【写真】「飾って眺めてニコニコ」三田寛子が公開した私物のジュエリーコレクション
三田は「三兄弟から還暦記念にとお誕生日にネックレスをもらった」と歌舞伎俳優の長男・中村橋之助（30）、次男・中村福之助（28）、三男・中村歌之助（24）からの心温まるプレゼントを報告。「もったいなくてつけられない 飾って眺めてニコニコしてます」と、母としての喜びをにじませた。
投稿では、自身のジュエリーにまつわる思い出も回想。20歳の時に父から贈られたパールのネックレスが「人生初のジュエリー」だったことや、大好きなニューヨークで初めて自分のために買った「オープンハートのネックレス」など、一つひとつが「人生の足跡を辿る証」になっているとつづった。
久しぶりにそれらを磨き直したといい、「お手入れをしたら蘇ってくれた 私も自分自身をあらためて磨き直して歩んでいこうと思います」と、60代という新たな門出に向けた決意を明かしている。
コメント欄には「優しい息子さん達」「息子さんたちに愛されてますね」「三兄弟からママが大好きでリスペクトしているのがいつも伝わってきます」「素敵なプレゼント」「センスが光ってますね」などの声が多数寄せられている。
