コーヒーと豆類を一緒に摂ると何のリスクが上がる？「悪い食べ合わせ」について解説！

健康や美容のために食事に気をつけている方でも、意外と見落としがちなのが「悪い食べ合わせ」。せっかく栄養価の高い食材を選んでも、一緒に食べる組み合わせ次第では吸収が妨げられたり、逆に体に負担をかけてしまうことがあります。この記事では、代表的な悪い食べ合わせについて解説します。

武井 香七（管理栄養士）

代表的な「悪い食べ合わせ」とその理由

お茶・コーヒー×鉄分：タンニンによる吸収阻害

帝京平成大学健康メディカル学部健康栄養学科卒業 横浜未来ヘルスケアシステム、戸塚共立第一病院3年7ヶ月勤務 株式会社コノヒカラ、障がい者グループホーム半年勤務 その後フリーランスを経て株式会社Wellness leadを設立。栄養士事業と健康事業を行なっている。保有免許・資格管理栄養士資格

緑茶や紅茶、コーヒーに含まれるタンニンは、鉄分と結合し不溶性化。特に植物性食品由来の非ヘム鉄の吸収率は、最大60％低下すると報告されています。鉄分不足が気になる方は、食事中・直後のお茶やコーヒーを避け、食間に摂取するのが無難です。

カルシウム×リン酸：骨粗鬆症リスクを高める？

加工食品・清涼飲料水に含まれるリン酸塩は、体内でカルシウムと結合し、腸管で吸収されにくくなります。過剰なリン酸摂取はカルシウム吸収を20～40％阻害し、骨密度低下・骨粗鬆症リスクを高めるとされています。

ビタミンC×銅・鉄：酸化リスクで栄養減少

ビタミンCは抗酸化作用がある反面、鉄・銅と同時摂取することで酸化反応が進みやすくなり、体内での働きが阻害されます。特にサプリメントで高濃度を摂取する際、このリスクは顕著とされます。食品から摂る分には心配は少ないですが、意識して分けると安心です。

食物繊維×ミネラル：吸収阻害の落とし穴

食物繊維は腸内環境を整える一方、ミネラル（鉄・カルシウム・マグネシウム）の吸収を妨げる性質があります。過剰摂取により、必要な栄養素まで排出されてしまう恐れがあります。バランスを考えた摂取が大切です。

ビタミンB1×アルコール：疲労回復効果を打ち消す

ビタミンB1は疲労回復に欠かせない栄養素ですが、アルコールはその吸収を阻害し、消費を促進します。アルコール多飲者はB1欠乏リスクが高く、長期的には神経障害の原因にもなり得ます。

ビーフジャーキー＋ナッツ：乾物と繊維が消化を鈍らせる仕組み

どちらも消化に時間がかかる高たんぱく・高脂質食品で、さらに食物繊維も豊富。胃の滞留時間が長くなり、消化不良や胃もたれを招きます。

まとめ

「食べ合わせ」は良い組み合わせだけでなく、悪い組み合わせによる健康リスクにも注意が必要です。吸収阻害・消化負担・肝機能障害など、知らずに続けると栄養不足や体調不良を招きかねません。栄養素の“相互作用”を理解し、食べ方の工夫で健康管理に役立てましょう。

