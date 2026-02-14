企業と求職者を取り巻く状況が変化するなかで、社員から特に高く評価される企業にはどのような特徴があるのか。オープンワークは今年も、社員・元社員から過去1年間に寄せられた企業評価を集計し、高評価を得た企業をランキング形式で発表した。2026年の結果はどうだったのか。本記事では調査結果をもとに、「働きがいのある企業」に共通するポイントを探っていく。新卒学生や転職希望者にとっても、入社後のミスマッチを防ぐための参考材料となるだろう。（ダイヤモンド・ライフ編集部）

前回トップは電通

働き方改革が要因

日本の労働環境は、技術の急速な進歩や事業環境の変化を背景に、大きく様変わりしている。終身雇用を維持することが難しくなる企業が増え、転職は特別なものではなくなった。その結果、求職者は一つの会社にとどまる前提ではなく、複数の選択肢を比較しながら、自らの意思でキャリアを選ぶことが求められている。

社員・元社員によるクチコミサイト「OpenWork」を運営するオープンワークでは、毎年、過去1年間に投稿された企業評価を集計し、特に高い評価を得た企業をランキング形式で発表している。

前回の「働きがいのある企業ランキング2025【ベスト50・完全版】」では、1位が電通、2位がセールスフォース・ジャパン、3位が三井物産、4位が電通総研、5位がマクニカだった。電通は、労働時間や休暇取得が厳格に管理されるなど、働き方が大きく改善されていたことが要因だった。

それでは、今回のランキング結果はどうなったのか。具体的なランキングデータとクチコミを参考に、ランクインした企業の特徴を探ってみた。

※集計期間：2025年1月1日〜12月31日にOpenWorkへ投稿された、回答時に現職または 2025 年中に退職した社員がレポート回答した1万9681社が対象。8つの評価項目（待遇面の満足度、社員の士気、風通しの良さ、社員の相互尊重、20代成長環境、人材の長期育成、法令順守意識、人事評価の適正感）を元に、OpenWork独自のアルゴリズムにより算出し、ランキングを作成。

