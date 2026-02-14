小さくても、空気はしっかりキレイに。身の回りを整える円柱クリーナー【シャープ】の空気清浄機がAmazonに登場!
置くだけで、空気が変わる。プラズマクラスターがそばの空間を守る【シャープ】の空気清浄機がAmazonに登場!
シャープの空気清浄機は、シャープ独自の空気浄化技術「プラズマクラスター7000」を搭載した、小型円柱構造の空気清浄機だ。360度下吸い込みを可能にするデザインで、集じんと脱臭をひとつにまとめた一体型フィルターが空気の汚れをしっかりキャッチし、全周の吹き出し口からプラズマクラスターイオンを放出する。小空間や身の回りのスペースでも効率よく空気を浄化できる設計になっている。
フィルターはペットの排泄物臭や体臭の低減にも効果を発揮し、玄関やキッチン、寝室、子ども部屋、ペットケージの横など、空気の汚れが気になる場所に置きやすいコンパクトサイズが魅力だ。
日々のお手入れは月に1回程度、吸い込み口やプレフィルターについたホコリを掃除機で吸い取るだけでよく、扱いやすさも備えている。
ナイトライトボタンを押せば柔らかな光が灯り、就寝時にも使いやすい。操作ボタンやランプは天面にまとめられ、直感的に扱えるシンプルな構成になっている。
