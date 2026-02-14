衆院選で歴史的惨敗となった「中道改革連合」。その敗因を、ニュース番組『わたしとニュース』でハレバレンサーを務める、EVeMの滝川麻衣子氏が分析する。

【映像】代表戦直前の斉藤鉄夫氏の様子

2月8日に投開票された衆院選で、立憲民主党と公明党により結成された新党・中道改革連合は、公示前の167議席から49議席へと激減。“惨敗”という結果となった。その敗因はどこにあったのだろうか。

滝川氏は「短期間で決めなければならない選挙で、瞬間的にその党に抱くイメージのようなものが、勝負を分けたと思う」と分析する。

「中道は今回おじさん同士で集まって、年配の昔ながらの政治家同士で集まってわかりづらい名前もつけてしまった。フレッシュさもない上に女性で目立つ人もいなかった。その中で、自民党はすごくわかりやすい時代の刷新を行ってきたので、結構早くに勝負がついてしまったという印象だ」（滝川麻衣子氏、以下同）

13日、中道改革連合は代表選挙を行い、小川淳也氏を新たな代表に選出した。これから中道の雰囲気は変わっていくのだろうか。滝川氏は「変われないのではないか」と述べ、以下のように苦言を呈す。

「そのあたりの期待のできなさ、今の日本を良いと思っている人ばかりではない。何か新しい時代に連れていってくれるとか導いてくれるような期待を持てるかというと、変わらなさ。わかりづらさが一番印象としては強い」

（『わたしとニュース』より）