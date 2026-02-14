石田純一、コロナゴルフ会食騒動後に自宅を売って賃貸に住む CM8社降板、車2台売却… その後始めた焼肉店の売り上げも告白
俳優の石田純一（72）が、13日放送のフジテレビ系バラエティー『あの金どこいった？〜逆転人生にかける有名人〜』(後9：00)に出演。コロナ禍でのゴルフ会食騒動を振り返った。
【写真】山あり谷ありでも幸せそう！家族5ショットで笑顔はじける石田純一
「不倫は文化」発言や都知事選出馬騒動など数々の話題を生んできた石田。中でもコロナ禍でのゴルフ会食騒動は「ハレーション的には最大で“不倫は文化”の時以上だった」と話した。
CM8社を降板したほか、車2台、ゴルフの会員権、別荘は売却したという。時計も一つだけ残して他は売ったそう。
バラエティー番組にも呼ばれず収入は0円に。妻の東尾理子によると、自宅も売って賃貸に住んでいるという。
その後始めた焼肉店は好調で、売り上げは月1000万円以上。昨年11月には、東京・広尾にフランス料理店を始め、順調に暮らしていることを伝えた。
