ファンにとって、これ以上のご褒美はないだろう。「大和証券Mリーグ2025-26」2月13日の第1試合はTEAM雷電・黒沢咲（連盟）がオーラスで3着から1着へとひっくり返す満貫ツモで逆転トップを獲得した。

【映像】黒沢、3着から1着…荒波の中でオーラスに逆転劇

この試合は東家から赤坂ドリブンズ・鈴木たろう（最高位戦）、U-NEXT Pirates・仲林圭（協会）、黒沢、EX風林火山・永井孝典（最高位戦）の並びで開始。前夜は瀬戸熊直樹（連盟）・萩原聖人（連盟）が連続4着と苦しい展開が続いていただけに、黒沢には流れを変える一戦が求められていた。

東3局、黒沢はダブ東をポンし、西をアンカン。親満貫のテンパイまで持ち込むが、ここで永井に跳満をツモられ、痛い親かぶりを受ける。それでも東4局には仲林から5200点をアガり、持ち点を立て直して南場へ向かった。南2局では高目789の三色同順となるテンパイを組むも、親の仲林に7800点（＋300点、供託1000点）のツモで阻まれた。

接戦のまま迎えた最終局、黒沢は南が対子、ドラ9筒を含む手でリーチを目指す。ドラ表示牌の8筒を引き入れて形が整い、その後に南と2筒のシャンポン待ちでリーチに踏み切った。トップ目の仲林も平和の6・9筒待ちで追いつき、勝負はめくり合いに。緊張感が高まる中、最後に引き寄せたのは黒沢だった。高目の南をツモり、リーチ・ツモ・南・ドラの8000点。劇的な逆転でトップを奪い取った。

試合前にはチームメイトから「チョコよりもトップがいい」と送り出されたという黒沢は、「無事にトップが取れて良かったです」と笑顔でコメント。連続ラスとトップが交互に続く自身のポイント推移については「富士山の出来上がり、なんて話をしていたのですが、もう“ひと富士”いこうと思って」と前向きに語った。

「今日は苦手な接戦だったので、終始ドキドキしながら打っていました」と振り返りつつも、その表情は穏やか。ボーダー争いが続く状況でも、「プレッシャーがかかって、切りたい牌が切れなくなったらダメ。みんなで凸凹しながら、だんだん登っていければいい」と言い切った。その頼もしさにファンからは「黒沢おめ！」「あとはツモるだけ！」「雷電はそれでよい！」「雷電！雷電！雷電！」と多数の声援が寄せられた。

【第1試合結果】

1着 TEAM雷電・黒沢咲（連盟）3万500点／＋50.5

2着 U-NEXT Pirates・仲林圭（協会）2万8500点／＋8.5

3着 EX風林火山・永井孝典（最高位戦）2万5500点／▲14.5

4着 赤坂ドリブンズ・鈴木たろう（最高位戦）1万5500点／▲44.5

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）