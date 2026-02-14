ミラノ・コルティナ冬季五輪は１２日（日本時間１３日）、スノーボード女子ハーフパイプ（ＨＰ）の工藤璃星（りせ）選手（１６）（札幌市出身）が５位入賞を果たした。

兄も五輪出場

１６歳の若きヒロインが大舞台で会場を沸かせる滑りを披露した。暫定４位で迎えた２回目のラン。高さのある技を完璧に決めると、右手を高く上げて喜び、１回目の点数を上回る８１・７５点をマークした。決勝後、「メダルに届かず悔しいが、決勝で滑れたのは今まで支えてくれた人たちのおかげ」と感謝の言葉を口にした。

父の佳人さん（５８）は平野歩夢選手（２７）や北京五輪に出場した今井胡桃選手（２６）など、世界で活躍するトップ選手を育ててきた指導者だ。兄の洸平さん（３６）は、２０１０年バンクーバー五輪の男子ＨＰに出場した。実家近くには佳人さんが手作りした練習施設があり、工藤選手も自然と３歳でスノーボードを滑っていた。

小さい頃から、佳人さんが選手たちと行う合宿に連れて行ってくれた。間近でトップレベルの滑りを見ては、「私もあのレベルに追いつきたい」と必死に食らいついた。祖母の家に飾ってある兄が五輪で着たビブスを眺めては、「私も将来、絶対に五輪に出る」と刺激をもらった。

１メートル５０超と小柄な体に秘めた天性の瞬発力や足腰の強さに目が行きがちだが、同じ練習をいくらでも続けられるひたむきさがある。小学３年から大会に出始めると、１９〜２２年のジュニア五輪を３連覇（２０年はコロナ禍で中止）、２３年の全日本選手権で優勝するなど、華々しい成績を残していった。

今大会に一緒に出場し、４位になった同学年の清水さら選手（１６）は「璃星は一歩も二歩も先の技を持っていて、周りの選手とは違うスタイルで他の人を圧倒していた」と語る。

けが乗り越え自信

自分の滑りに自信がついたのは、２４年２月に韓国で開催された冬季ユース五輪だ。その前年、米国での練習中に着地に失敗し、足を骨折する大けがを負っていた。約７か月間はハーフパイプで滑ることはできず、雪上に戻ったのは大会直前だった。大きな不安を抱えたまま挑んだ大会で、２回転半の大技を成功させて優勝を手にした。「どんなことが起きても、頑張ればなんとかなる」と気づけた大会でもあった。

競技を一歩離れれば「将来は美容師になりたい」と話すほどのおしゃれ好き。小学生時代からメイクをしたり、妹のヘアアレンジをしたり。遠征先で清水選手の髪の毛を切ることもある。

ただ、競技になると表情は勝負師の顔に一変する。五輪は自分を成長させてくれる舞台になった。「誰かのまねをしたり、憧れたりするのではなく、自分だけのスタイルを作っていきたい」。まだまだ夢は始まったばかりだ。（中薗あずさ）