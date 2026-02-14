【WRC 世界ラリー選手権】第2戦 ラリー・スウェーデン

【映像】反響呼んだ“雪壁ヒット走法”の様子

WRCの第2戦「ラリー・スウェーデン」が日本時間2月13日に開幕した。

シーズン唯一のフルスノーラリーとなる今大会。昨季、スウェーデンで日本人33年ぶりのWRC優勝にあと一歩の総合2位を獲得した勝田貴元（トヨタ）が、デイ2を終えた時点で首位に浮上し、悲願の初優勝に向けて好発進を見せている。

ラリー・スウェーデンといえば、コース脇に積み上げられた『スノーバンク（雪壁）』が勝負の鍵を握る。ドライバーたちはこの雪壁にマシンの側面を意図的に当て、その反動を利用してコーナーをクリアする“壁当て走行”を駆使するが、一歩間違えればタイムロス、あるいはリタイアとなる諸刃の剣だ。

勝田は昨年の同大会で、この雪壁を大胆に使った“豪快走法”でファンを沸かせた。激しい衝撃音とともに雪煙を上げながらコーナーを駆け抜ける姿は“雪壁ヒット”として反響を呼び、結果として日本人ドライバーとして篠塚建次郎以来となる快挙へ肉薄する2位表彰台を獲得した。

あれから1年。34年ぶりの日本人優勝という歴史的瞬間への期待を背負い、勝田は再び銀世界へ戻ってきた。自身のSNSでも「年一のフルスノー＆ハイスピードラリー全力で」と闘志を燃やすなど、雪辱への思いは強い。デイ2終了時点で同じくトヨタのエルフィン・エバンスに2秒8の差をつけて総合1位。今年も得意の“雪壁”を味方につけ、表彰台の頂点に立つことができるか。極寒の地での熱い走りに注目が集まる。（ABEMA『WRC 世界ラリー選手権2026』／(C)WRC）