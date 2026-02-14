ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート男子フリーが13日（日本時間14日）に行われた。ショートプログラム（SP）首位のイリア・マリニン（米国）に転倒が相次ぐ大波乱。まさかの8位に沈んだ。ミハイル・シャイドロフ（カザフスタン）が金メダル。鍵山優真が銀メダル、佐藤駿が銅メダルで日本勢2人が表彰台に上がった。マリニンの大失速を受け、海外メディアからひとつの提言がされている。

マリニンは冒頭に4回転フリップを決めるも、続くジャンプがシングルアクセルに。ジャンプが乱れ、後半も転倒するなど、普段の姿ではなかった。最後のジャンプも乱れて転倒。フィニッシュ後は手で顔を覆った。SP首位から8位に転落。呆然とした様子だった。SP2位だった鍵山もミスが相次ぎ得点を伸ばせず、SP5位のシャイドロフが大逆転金メダルを飾った。

ルーマニアのフロレンティナ・トーン記者が展開するスケート専門メディア「インサイド・スケーティング」の公式Xは「何度でも言わせてもらう。団体戦は、個人戦の後に行われるべきだ。2014年からずっとそう言い続けてきた」とつづった。

というのもマリニンは今大会、団体戦に出場。7日（同8日）のSP、8日（同9日）のフリー2種目を演じ、金メダルに貢献した。中1日で10日（同11日）に個人戦の男子SPに出場し、そしてこの日のフリーを迎えていた。すべてでハイレベルな演技を披露。肉体的な疲労はもちろん、米国のエースとして受ける重圧は半端ではない。まして初めてのオリンピック。個人戦に影響が出るリスクが日程であるのは事実だ。

X上では日本のファンからも「フィギュア団体戦は個人戦終わってからお祭り気分くらいでやるのがいい」「マリニン選手の過密スケジュール、本当に辛かったよね…」「きっとメンタル的にも体力的にも個人戦の後に団体戦の方が良いよね」との声が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）