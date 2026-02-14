スノーボード男子ハーフパイプ決勝

ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ハーフパイプ決勝が13日（日本時間14日）に行われ、戸塚優斗（ヨネックス）が金メダルを獲得した。山田琉聖（チームJWSC）は銅メダル。平野流佳（INPEX）は4位、平野歩夢（TOKIOインカラミ）は7位で連覇は届かなかった。銀メダルに輝いたスコッティ・ジェームズ（豪州）の母国では、判定に不満の声が出ている。

戸塚は1回目に91.00点をマークすると、2回目はトリプルコークのコンボを見事に決めてガッツポーズとともに雄叫びを上げた。95.00点のハイスコアで2回目終了時にトップに立つと、そのまま逃げ切った。

18年平昌で銅、22年北京で銀メダルを獲得しているジェームズは2回目で93.50点を叩き出すも、3回目は転倒。戸塚に1.50点及ばなかった。豪州版の「ヤフースポーツ」は「スコッティ・ジェームズは『強奪された』という議論が起こる中、ジョジー・バフが冬季五輪で豪州に2個目の金メダルをもたらす」と題する記事を掲載した。

記事では「ジェームズは金曜夜の決勝で素晴らしい2回目の滑走を披露し、解説者たちもジャッジの採点が出れば彼が1位になると予想している様子であった。彼はスイッチ・バックサイド1440から直接バックサイド1440を決め、この競技においてそのエリートレベルのシーケンスを完遂した唯一のライダーとなった」とジェームズの演技を絶賛した。

しかし、採点は93.50点と戸塚に届かず。「ジェームズは自分の滑走がより高い得点を得られなかったことに目に見えてショックを受けた様子であり、信じられないといった風に両手を頭にやった」とジェームズの反応を描写した。

続けて、豪州放送局「チャンネル9」の解説ミッチ・トムリンソンの言葉を紹介。まずは「ハイライト映像に残る滑走もあれば、歴史を作る滑走もある。スコッティ・ジェームズはたった今、TKOを繰り出した！」と演技の内容を絶賛した。しかし、結果が出ると「彼は信じられないような滑走を見せており、大抵の場合、それは金メダルを獲得するものであった」と残念がった。

記事ではファンのコメントも引用。「スコッティ・ジェームズは2回目のランで奪われた」「スコッティ・ジェームズに93点しか与えないなんてあり得ない」「スコッティ・ジェームズは金メダルに値する」「スコッティに同情する。彼は間違いなく奪われた」と採点に非難の声があがっていたという。



（THE ANSWER編集部）