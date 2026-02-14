ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート男子フリーが13日（日本時間14日）に行われた。ショートプログラム（SP）首位のイリア・マリニン（米国）に転倒が相次ぐ大波乱。まさかの8位に沈んだ。ミハイル・シャイドロフ（カザフスタン）が金メダル。鍵山優真が銀メダル、佐藤駿が銅メダルで日本勢2人が表彰台に上がった。

米メディアからも悲鳴が上がった。

マリニンは冒頭に4回転フリップを決めるも、続くジャンプがシングルアクセルに。ジャンプが乱れ、後半も転倒するなど、普段の姿ではなかった。最後のジャンプも乱れて転倒。フィニッシュ後は手で顔を覆った。SP首位から8位に転落。呆然とした様子だった。SP2位だった鍵山もミスが相次ぎ得点を伸ばせず、SP5位のシャイドロフが大逆転金メダルを飾った。

団体戦の金メダルに貢献し、金メダル最有力だった若き世界王者のまさかの結末。母国の米メディアもX上で続々速報しているが、その内容は一様に驚きと失意をもって報じられている。

大手放送局「CNN」国際部門の公式Xは「イリア・マリニンがショッキングな演技で冬季五輪男子シングルのメダルを逃す」と報じ、ヤフースポーツも「速報：アメリカのイリア・マリニンが五輪フリースケートであっと驚くメダル逸、8位に終わる」と伝えた。

スポーツ専門局「ESPN」は「イリア・マリニンが男子フリースケート決勝で8位に終わる。カザフスタンのミハイル・シャイドロフが金を母国に持ち帰る」と速報。全国紙「USAトゥデイ」のスポーツ専門Xは「イリア・マリニンは首位でスタートしたが、悲惨なフリースケートにより、4回転の神は表彰台に遠く届かず8位に」と悲鳴を上げた。



