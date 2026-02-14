フィギュアスケート男子フリー

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート男子フリーが13日（日本時間14日）に行われ、ミハイル・シャイドロフ（カザフスタン）が198.64点をマーク。合計291.58点としてショートプログラム（SP）5位から大逆転で金メダルを獲得した。母国に初の金メダルをもたらし、ファンは天国に思いをはせた。

シャイドロフが、大波乱となったミラノの主役となった。フリー1位のハイスコアをマークしてトップに立つとマリニン、鍵山を含めた残り選手が誰も上回れない。カザフスタンに初めて五輪金メダルがもたらされた。

同国で初めてメダリストとなったのは、2014年ソチ五輪男子で銅メダルを獲得したデニス・テンさん。テンさんは2018年7月、25歳という若さでこの世を去った。シャイドロフの金に、スケートファンは天国へ思いをはせた。

Xには「テン君も天国で喜んでるよ」「テン君にこの光景を見せてあげたかった」「カザフスタンの国歌が流れてるぞ！！テン君！！ 天国で聴いていてほしい…」「天国のデニス君に届け！この快挙！！本当におめでとう」「テン君見てますか」「シャイドロフ選手はテン君に憧れて本格的にフィギュアを？ 朝から泣くわ。テン君、良かったねぇ」などの声が上がっていた。



