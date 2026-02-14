ミノルマンこと廣畑実さん推奨…全身の力をバットに伝える“振り子スイング”

ホームランを打つために必要なのは腕力ではなく、体全体の力をバットに伝える技術だ。しかし、どうしてもバットを手で操作してしまい、手打ちになる小学校低学年の選手は後を絶たない。大阪桐蔭高で主将を務め、現在は「ミノルマン」の愛称で指導者として活躍する廣畑実さんは、体の反動と連動性を養う「振り子スイング」ドリルを推奨している。

このドリルの目的は、下半身の動きを上半身に伝える「連動」を覚えることにある。しかし、多くの小学生は「腕で振りがち」だ。そこで、あえて足を大きく動かし、反動を利用することで、腕ではなく体幹や背筋なども使うスイングを習得する。ホームランを打つための土台作りには最適な練習法だ。

具体的な動きとしては、まずトップを深く作り、前足（右打者なら左足）を大きく振り上げる。そして、前足を引いてから、足を前に押し出していく。この時、足を振り子のように動かし、勢いと反動を使ってスイングするのがポイントだ。スムーズにできれば、腰が自然と押し出され、強い力がバットに伝わる。

スイングした際に体が前に突っ込まないように注意したい。突っ込むと、力の連動が途切れてしまう。廣畑さんは「後ろに残る、体が反るようなイメージ」を持つよう勧めている。頭の位置を変えず、体全体が弓のようにしなる感覚を掴めれば、打球の飛距離は劇的に伸びる。

このドリルは素振りで「20回ぐらいできれば理想」で、実際にボールを打つ場合は置きティーや斜めからのティー打撃で行うと良い。「とにかく遠くに飛ばすイメージ」で振ることが大切だ。前足の反動と、後ろに残す意識。この2つを徹底することで、体が小さくても柵越えを狙えるパワフルなスイングが身につくだろう。（First-Pitch編集部）