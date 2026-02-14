＜販売数5万枚の大ヒット！＞【LEPSIM】大人が即シャレ見えする「優秀トップス」

なんだかコーデがパッとしない……。そんなときにおすすめしたいのが、一点投入でシャレ見えが狙えるデザイントップスです。今回ご紹介するのは、【LEPSIM（レプシィム）】から登場している、販売数5万枚を記録した大ヒット商品。異素材の切り替えデザインで、いつものコーデをアップデートできそう。手持ちのアイテムとのレイヤードスタイルも楽しめるので、ぜひワードローブに迎えて。

コーデのアクセントになる切り替えトップス

【LEPSIM】「袖切り替えプルオーバー」\3,960（税込）

公式サイトにて「累計販売数5万枚突破」と紹介されている人気のデザイントップス。透け感のあるシアー素材をベースに、チュールで袖を切り替えたデザインが特徴。スナップではシャギーニットベストのインナーとして着用しています。春先はメインとして着られて、ロングシーズン使えるのが嬉しいポイント。シンプルな無地やカジュアルなボーダー柄など、種類も豊富に展開しています。

インナーに仕込んで抜け感をプラス

たっぷりとボリュームのあるオーバーサイズのパーカーにチュール袖の切り替えトップスをレイヤードすると、程よい抜け感をプラス。チュール袖が華やかなアクセントになり、モノトーンコーデの地味見えも回避できそう。すっきりとしたナローシルエットのスカートでメリハリをつけるのが、好バランスに仕上げるコツ。繊細なレース素材のスカートなら、グンと女性らしい雰囲気に。

writer：Emika.M