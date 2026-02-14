城島茂『鉄腕DASH』継続宣言直後の打ち合わせ姿を発見撮！事務所新社長が見せた「充実の振る舞い」

「みんなでDASHするぞ！」

柱にもたれかかり、真剣な表情で２人の女性と立ち話をしている男性――城島茂（55）の姿を発見したのは、２月上旬のある夜のことだった。

JR品川駅構内でスマホを片手にマスクを顎までずらした城島は、柱に寄りかかりながら、女性と何やら話をしている。城島の言葉をメモし、スマホでチェックして……どうやら、打ち合わせをしているようだ。

この少し前の２月１日、城島が『ザ！ 鉄腕！ DASH!!』（日本テレビ系）で発した言葉が話題になっていた。

この日の放送には『timelesz』の松島聡（28）と『なにわ男子』の藤原丈一郎（30）がゲスト出演。３人で北海道・函館を訪れ、クロマグロを狙うため、地元漁師の船に乗り込んで津軽海峡へと出発した。

しかし、海は大荒れで２時間経っても釣れない。タイムリミットまで残り１時間となったところで、漁師仲間の船にヒットがあり、３人がその竿を預かり、総動員でなんとかクロマグロを引き揚げた。その最中、城島はこう声を張り上げた。

「2026年も、みんなでDASHするぞ！」

これにSNSはすぐさま反応。〈まだ続けてくれるのね〉〈嬉しい！〉といったコメントが並んだのだが、その一方で〈リーダー、無理してる〉〈逆にダッシュの終焉を感じた〉〈やっぱり松岡（昌宏・49）はもう出ないのか〉といったネガティブなコメントも散見された。

「昨年６月、レギュラー出演していた『TOKIO』の元メンバー、国分太一（51）が“コンプライアンス上の問題があった”として降板させられましたが、城島と松岡はその後も番組に出演し続けていました。

ところが昨年12月、松岡が『週刊文春』と『週刊新潮』の取材に応じ、国分降板の経緯について日テレから説明を受けておらず、コンプライアンス違反を認定した同局の手続きこそ『コンプライアンス違反ではないのか』と疑問を投げかけたことが波紋を呼びました。日テレとの決別も辞さない言葉に、松岡の降板や番組の終了を危惧する声があがりました」（テレビ局関係者）

２月13日、大方の予想通り、松岡は自身が代表を務める「株式会社MMsun」（エムエムサン）の公式サイトでこう表明した。

〈私、松岡昌宏は、約30年にわたって出演させていただいた日本テレビ『ザ！鉄腕！DASH!!』を降板させていただくこととし、このたび日本テレビ様にその旨をお伝えしました〉

『鉄腕DASH』に出演する最後の『TOKIO』メンバーとなったのが城島だ。１月１日に創業した新会社『城島ファーム』の社長として城島は東奔西走の日々を送っているが、番組はどうなるのか。

昨年12月、日本テレビはフライデーデジタルの取材に「番組終了の予定はございません」と答えていたが、４月の番組改編まで予断を許さなくなった。

