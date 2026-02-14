急げ！ 急げーーーッ！！【マクドナルド】あなたはどっち派？「期間限定ソース」

【マクドナルド】の定番メニュー、「チキンマックナゲット®」。そんなチキンナゲットの、限定メニューが登場しているのを知っていましたか？ 2026年1月19日から発売された限定チキンナゲットは、ちょっぴり大人の味が楽しめそうな、「スパイシーチキンマックナゲット 黒胡椒ガーリック」。そして、それと同時に2種類の「期間限定ソース」も登場しました。今回は、そんな2種類の限定ソースにフォーカス！ いつも同じソースを注文してしまうという人も、この機会に新しい味にチャレンジしてみては。

ガツンとした味わいで、寒い日でも元気に！？

期間限定のサイドメニュー、「スパイシーチキンマックナゲット 黒胡椒ガーリック」と一緒に発売がスタートした期間限定ソース。まずピックアップするのは、「やみつき旨にんにくソース」です。公式サイトには、「濃口醤油のコクとガツンとしたにんにくが食欲をそそる」と説明があり、「焼き肉のタレ」のような味わいが楽しめるのでは。@emiko.na37さんは、限定ナゲットにつけて実食。「少し甘みがあって、ニンニクの効いたテリヤキソースみたいな感じ」と感想を投稿しています。

爽やか酸味で、やみつきになるかも

@emiko.na37さんが「個人的にはこっちのほうがイチオシかも」と紹介しているのは、「サワークリームタルタルソース」。公式サイトによると、「サワークリームにオニオンやガーリックの旨みを加え、ピクルスの爽やかな酸味のタルタルが、やみつきになる味わい」とのこと。@emiko.na37さんはポテトにも付けて、限定の味わいを楽しんだ様子。

「スパイシーチキンマックナゲット 黒胡椒ガーリック」と2種類の期間限定ソースは、終売時期が間近に迫っているため、気になる人は急いでチェックしてみて。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@emiko.na37様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A