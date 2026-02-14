女優・横山めぐみが12日、自身のインスタグラムを更新。ドラマ「北の国から」に出演していた当時の写真をアップし、あまりのかわいさが話題となっている。



【写真】純じゃなくてもキュンキュンしちゃう 透明感あふれる美少女だった

「実家に帰ったら れいちゃんの写真があった」と書き出した横山。「今は亡き 両親が飾ってた写真」であることを明かし、「40年前の私 愛されて育った 感謝してます」と思いをつづった。



1987年にフジテレビ系ドラマ「北の国から '87 初恋」のヒロインに抜擢されデビューした横山。中学3年の黒板純(吉岡秀隆)の初恋相手の大里れいを演じ、視聴者をとりこにした。



投稿された写真は雪のフォトフレームの中に、真っすぐ前を見つめるショートカットの美少女。ファンから「初めて見た時の衝撃は忘れられない」「可愛さに衝撃を受けて何度見たことか」といった声が上がるのも納得だ。



しかも、インスタグラムにつけられた曲は「I LOVE YOU」(尾崎豊)とくれば、フォロワーの胸が高鳴るのも当然か。「まさに初恋」「れいちゃんもめぐみさんも大好き」「もう40年経つのですね」「今でも胸がじーんと」「衝撃のカワイさだった」「みんな恋しましたよね」などと懐かしむ声が寄せられた。



（よろず～ニュース編集部）