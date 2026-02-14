“日曜朝の顔”として活躍した関口宏（８２）の最新姿が公開された。

フリーアナウンサーで気象予報士としても活躍している根本美緒のインスタグラムに登場した。１３日の投稿で「事務所新年会」の様子をアップ。「三桂創立５０周年。その５０年を振り返るＶＴＲをマネージャーが作ってくれていてみんなの若い頃が見られました」と新年会の様子を明かし、「５０年の長い歴史の中でその中に入れて頂き有り難い限りです」としみじみ。

「わたしも２１年お世話になってますが、みんな家族みたいでほんと居心地のいい事務所です。お父さん達（関口さんと北野先生）に長生きしてもらって更なる１０年２０年盛り上げていきたいところです」とつづり、集合ショットをアップ。「お父さん」と呼んでいる関口と工学博士の北野大さんは、穏やかな笑顔で写真に収まった。

関口は１９８７年１０月から２０２４年３月まで３６年半、ＴＢＳ系「サンデーモーニング」の司会を担当。放送回数は１９００回を超えた。番組卒業発表の際は「まだまだ自分は元気ですが、世代交代というのも大事」とコメント。後任は元ＮＨＫでフリーの膳場貴子アナウンサーが担当し、関口はＢＳ―ＴＢＳの番組「関口宏のこの先どうなる！？」（日曜・正午）で司会を務めている。